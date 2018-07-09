Медики рассказали о здоровье родившегося в самолете ребенка 

Родившийся на борту самолета «Уральских авиалиний» малыш чувствует себя хорошо, самочувствие его мамы также нормальное, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу министерства здравоохранения Киргизии.
«Новорожденный находится рядом с матерью, она сама его кормит», — сообщила собеседник агентства, добавив, что экипаж принял правильное решение о возвращении воздушного судна в пункт отправления.
Как рассказали врачи Ошского перинатального центра, куда доставили роженицу, у женщины была задержка отделения плаценты.
«Помощь специалистов была своевременной, так как женщина могла погибнуть от кровотечения», — сообщили в киргизском минздраве.
Как писал «Ридус», в субботу, 7 июля, пассажирка рейса авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего по маршруту Ош — Екатеринбург, родила ребенка вскоре после вылета из киргизского аэропорта.
Через некоторое время после взлета одна из находившихся на борту женщин пожаловалась на резкие боли в спине и области живота. Подошедшая к ней бортпроводник-инструктор сумела верно распознать начавшиеся роды.
Экипаж самолета сумел оперативно подготовиться к процедуре, и через 15 минут пассажирка благополучно родила мальчика. Капитан самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета, предупредив диспетчеров о сложившейся ситуации.
В аэропорту Оша маму и малыша передали врачам, которые доставили их в родильный дом.