Медики рассказали о здоровье родившегося в самолете ребенка

Родившийся на борту самолета « Уральских авиалиний » малыш чувствует себя хорошо, самочувствие его мамы также нормальное, сообщает РИА Новости , ссылаясь на пресс-службу министерства здравоохранения Киргизии.

«Новорожденный находится рядом с матерью, она сама его кормит», — сообщила собеседник агентства, добавив, что экипаж принял правильное решение о возвращении воздушного судна в пункт отправления.

Как рассказали врачи Ошского перинатального центра, куда доставили роженицу, у женщины была задержка отделения плаценты.

«Помощь специалистов была своевременной, так как женщина могла погибнуть от кровотечения», — сообщили в киргизском минздраве

Как писал «Ридус» , в субботу, 7 июля, пассажирка рейса авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего по маршруту Ош — Екатеринбург, родила ребенка вскоре после вылета из киргизского аэропорта.

Через некоторое время после взлета одна из находившихся на борту женщин пожаловалась на резкие боли в спине и области живота. Подошедшая к ней бортпроводник-инструктор сумела верно распознать начавшиеся роды.

Экипаж самолета сумел оперативно подготовиться к процедуре, и через 15 минут пассажирка благополучно родила мальчика. Капитан самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета, предупредив диспетчеров о сложившейся ситуации.

В аэропорту Оша маму и малыша передали врачам, которые доставили их в родильный дом.