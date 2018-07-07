Она была потрясена поведением своих детей по отношению к официантке. Как она проучила их — это гениально!

Временами я бываю очень вредной и злой мамой.

Однажды я отвезла детей в Dairy Queen после ужина. Они заказали десерт на свой выбор, и нам пришлось подождать около 5 минут, пока принесли наш заказ. Юная леди (около 17 лет) вручила каждому ребенку его мороженое. Но никто из моих детей даже не посмотрел ей в глаза. Ни один не сказал «Спасибо», не ей, не мне… поэтому я ждала. Я досчитала в уме до 10, но они только вцепились в свое мороженое и ни на кого не обращали внимания. Девушка просто посмотрела на меня (наверное, потому что она думала, что я что-нибудь им скажу) а я смотрела, как мои дети уже встали и отправились к выходу. Я последовала за ними на улицу, где спокойно забрала их мороженое, а мои дети с ужасом наблюдали, как я выбросила их в ближайший мусорный бак. Все трое сразу же устроили массовую истерику. Я ждала. Тихо. Спокойно. Когда они поняли, что я хочу что-то сказать, они приутихли.

Я объяснила, что однажды, если повезет, они будут работать, как эта юная леди. И я надеюсь, что люди будут замечать их. Действительно замечать их. Смотреть им в глаза и говорить «спасибо». Они уже достаточно взрослые 8, 7 и 5 лет, чтобы учится хорошим манерам и элементарной человеческой порядочности.

Итак, сегодня я самая злая мама в мире!