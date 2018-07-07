«Пожалуйста, приготовьте для меня жареную курочку»: заблокированные в таиландской пещере дети написали письма домой

12 мальчиков из футбольной команды и их тренер застряли в пещере Кхао Луан в Таиланде и, похоже, смогут выбраться оттуда лишь через несколько месяцев (раньше это делать небезопасно). Все живы, спасатели заботятся о них, но холодная пещера не заменит тепла родного дома. Дети и их тренер написали письма для своих семей.

Письма были опубликованы на странице в фейсбуке, в них мальчики и тренер говорят своим близким, чтобы те не волновались, и просят приготовить вкусную еду, когда они будут спасены.

Вступление:

«Не волнуйтесь, все здоровы. Мы очень хотим выбраться и поесть много разной еды. Когда мы выберемся, то хотим сразу же поехать домой. Учитель, не задавай нам много домашней работы».

«Мама, папа, не волнуйтесь, я в порядке. Пожалуйста, скажите брату приготовить для меня жареную курочку. Люблю вас».

Понг:

«Мам, пап, люблю вас, не волнуйтесь, я уже в безопасности. Всех люблю».

«Мама, папа, Ник любит вас обоих и младшего брата. Если я смогу выбраться, мам, пап, приготовьте мне мукату (тайское блюдо из свинины). Ник любит вас».

Марк:

«Мам, у тебя все хорошо дома? Оставайся дома. Я в порядке. Пожалуйста, передай это моему учителю. Люблю тебя, мам».

«Не волнуйтесь, я по всем скучаю: дедушке, тетушке, маме, папе и братьям. Всех люблю. Мне здесь хорошо. Спасатели очень хорошо обо мне заботятся. Всех люблю».

«Я в порядке, но погода довольно холодная. Но не волнуйтесь и не забудьте о моем дне рождения (он был 3 июля)».

Адул:

«Все, можете о нас больше не волноваться. Скучаю по всем. Я очень хочу обратно домой».

Найт:

«Найт любит маму и папу. Не волнуйтесь о Найте. Найт любит всех».

«Скучаю по маме и папе. Очень люблю маму и папу. Не волнуйтесь о Тле. Я могу о себе позаботиться».

«Не волнуйтесь, я в порядке. Люблю папу, маму и всех остальных».

«Не волнуйтесь, мама, папа, Бью пропал всего лишь на пару недель. Я вернусь и буду помогать маме с торговлей каждый раз, когда у меня будет свободный день. Я буду стараться вернуться быстрее».

«Не волнуйтесь, я счастлив. Люблю папу, маму, младшего и семью».

Тренер родителям мальчиков:

«Дорогие родители, все дети в порядке. Здесь находятся люди, которые действительно хорошо о них заботятся. Обещаю, я позабочусь о детях так сильно, как только смогу. Спасибо вам за поддержку. Я очень извиняюсь перед родителями».

Тренер своей семье:

«Моей тете и бабушке. Я в порядке. Не волнуйтесь за меня сильно, берегите здоровье. Тетя, пожалуйста, скажи бабушке сделать овощной напиток и свиные шкварки, когда я вернусь. Я вернусь и все съем. Всех люблю».