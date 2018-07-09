Бородина, Хилькевич и другие звезды показали теплые семейные фото в день Петра и Февронии

Известные родители призвали беречь своих родных и близких.

Ксения Бородина в День семьи, любви и верности поздравила россиян с этим ставшим народным праздником. Звездная мама поделилась в Instagram фото с отдыха в Турции. Телеведущая проводит время там с мужем и тремя детьми. Напомним, что в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова растут две дочки. Старшая Маруся родилась от первого брака телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. В 2015 году у Ксении и Курбана появилась дочь Теона, которую родители часто ласково называют Тея. Также с семьей Ксении часто проводит время 10-летний сын Курбана от первого брака, Омар.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

8 Июл 2018 в 3:52 PDT С днем семьи, любви и верности ♥️всегда помните, что нет ничего важнее семьи, любите друг друга и дарите тепло💋

— написала известная телеведущая.

«Омарчик с Теюшей так похожи, копия папы 😊», «Красота!семейного счастья», «Вы большие умницы, берегите друг друга 🙏🏻🙏🏻🙏🏻, здоровья вам всем и бесконечного счастья 💦💦💦💦, чтоб не сглазить, очень люблю вашу семью 💋💋», «Как приятно видеть такие счастливые семьи))) пусть всё у вас будет хорошо! ❤️ с праздником!», «Прекрасные❤️ образец для подражания👍🏻💪🏻», — прокомментировали подписчики снимок Ксении Бородиной.

Звездная мама Анна Хилькевич поделилась целой серией семейных фото. Напомним, что в августе 2015 года актриса, получившая широкую известность благодаря роли Маши Беловой в сериале «Универ. Новая общага», вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова . В декабре того же года у пары родилась дочь Арианна. Сейчас супруги ждут пополнения в семье.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)

8 Июл 2018 в 5:27 PDT День семьи, любви и верности… в 10 картинках❤️ Поздравляю всех с этим прекрасным днём☺️Берегите друг друга!👨‍👩‍👧

— подписала фото Анна Хилькевич.

«Какие вы красивые😍Обожаю вас😘», «На вашу семью можно смотреть вечно… море любви вам», «Очень красивая, добрая и хорошая семья! Всего вам только хорошего!», «Восхищаюсь вашей семьей 🤗», «Фото на пляже прям 🔥невозможно насмотреться!», «Любви и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и благополучия, добра и улыбок! Храните семейный уют и тепло, любите друг друга и дарите нежность», — восхитились подписчики семейной идиллией.

Татьяна Навка поделилась с аудиторией архивным фото своей семьи. Напомним, что фигуристка — уже дважды мама: в браке с экс-возлюбленным Александром Жулиным в 2000 году родилась ее старшая дочь Александра. В 2014 году на свет появилась ее вторая дочь Надежда, отец девочки — муж Татьяны Навки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)

8 Июл 2018 в 8:57 PDT Мне хочется пожелать всем простого семейного счастья！👪 Чтобы с вами всегда были рядом ваши родные и близкие！

— прокомментировала Олимпийская чемпионка.

«Малышка — папина дочка, это так классно, приятно на вас даже просто посмотреть!» «Надюшка прямо пупсик! Фото чудесное!», «Слава Богу, что Вы обрели счастье в друг друге! Вы очень похожи! И у Вас есть ваша общая частичка — ваша Надюша, которая на Вас обоих очень похожа! Счастья Вам и долгих счастливых совестных лет!», «Наденька куколка! Будущая звезда!», — поздравили подписчики в Instagram Татьяну Навку и ее семью.

Кстати, у россиян с 2008 года появился новый значимый праздник — День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля. Он посвящен святым Петру и Февронии Муромским — паре, которая считается образцом супружеской верности и благочестия.

Фото: @borodylia, @annakhilkevich, @tatiananavka_