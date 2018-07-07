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Хабаровчане в Приморье закрыли ребенка в машине и ушли купаться
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Хабаровчане в Приморье закрыли ребенка в машине и ушли купаться 

Primpress 37 минут назад
Фото: Primpress
Житель Приморья рассказал о вопиющем случае, произошедшем на одном из пляжей края в машине с хабаровскими номерами, сообщает PRIMPRESS.
Очевидец опубликовал в соцсетях фотографии, на которых запечатлен маленький ребенок, оставшийся в одиночестве в закрытом автомобиле на пляже.
«Закрыли мелкого в машине и ушли. Он проснулся и минут 20 разрывался в слезы», — отметил автор фотографий.
У машины был госномер хабаровского региона, из-за чего в комментариях пользователи обрушились с критикой на наших соседей. Юзеры недоумевали, как родители могли оставить ребенка одного и спокойно уйти отдыхать.
Кто-то посоветовал отправить эти фотографии в ГИБДД, чтобы родителей привлекли к ответственности. Другие же заявили, что, если бы они находились на месте, то сами бы решили проблему.
«Я бы выбил стекло, и не смотрел, как плачет ребёнок. Потом, если нужно готов был бы и возместить ущерб, НО ребёнка не оставил бы, и не стал бы смотреть, как он плачет», — написал один из приморцев.
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