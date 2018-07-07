Три способа победить послеродовую депрессию

Материнство — замечательный и естественный процесс. И часто его подают в розовых тонах, забывая про сложности. Давайте разберемся, что такое послеродовой синдром и депрессия, насколько это опасно и как помочь маме. МедикФорум выяснил, что это за синдром и как его победить.

Послеродовой синдром и депрессия

Послеродовой синдром и депрессия — две опасности, которые подстерегают новоиспеченную маму. Однако, это два разных явления и их следует разграничивать. Послеродовой синдром — преимущественно явление кратковременное. Возникает он из-за сбоев в гормональной системе после беременности и родов. Вполне вероятно, что все пройдет само собой. Однако, если есть отягчающие обстоятельства извне, проблема может перерасти в депрессию. А здесь без помощи специалистов и медикаментов уже не обойтись. Поэтому следует принять меры, как только женщина почувствует первые признаки.

Послеродовую депрессию переживают примерно 10-15% матерей. Среди женщин, которые имели депрессию до беременности, этот показатель выше: 30-35%. Особенно трудно, если у женщины было депрессивное настроение до беременности.

Какая причина послеродовой синдром?

Ранее считалось, что виновником такого положения является высокий после родов уровень эстрогена. Однако, современные медики склоняются к мнению, что причина — в биохимических изменениях в организме женщины во время беременности, а затем родов. Ни сама женщина, ни люди, которые его окружают, не в состоянии влиять на этот фактор. Но подавленное настроение возникает в силу другие факторы. Когда биохимические факторы и социальные накладываются, новоиспеченная мама может испытывать настоящую депрессию. Факторы, которые могут ухудшить положение: — отсутствие помощи. — сильная усталость. — физиологические осложнения после родов. — неготовность к роли матери. — социальная изоляция. Так как отличить послеродовой синдром от депрессии? По главным симптомами. Признаки послеродового синдрома: — раздражительность. — резкие и частые перепады настроения. — слезы, часто без видимых причин. — быстрая утомляемость. — нарушения аппетита. — легкая апатия. Это состояние опасно тем, что без своевременного вмешательства может перерасти в настоящую депрессию.

Признаки послеродовой депрессии

— ощущение безнадежности. — очень быстрая утомляемость. — негативное восприятие всего, что происходит вокруг. — нарушение сна. — раздражение из-за плача младенца. — сильная апатия. — отсутствие сексуального влечения.

Итак, послеродовой синдром и депрессия обусловлены двумя основными факторами: биохимическим и социальным. Именно на второй влияет как новоиспеченная мама, так и ее окружения.

Как помочь женщине при такой депрессии?

Как мы уже говорили выше, на биохимическое состояние организма женщины после родов повлиять трудно. Поэтому надо решить другой фактор. К отцовству нужно подходить с умом. Партнерам следует обсудить все детали быта еще до рождения ребенка. Идеально пройти курсы для родителей. На качественных занятиях родителям объяснят все физиологические моменты, подскажут как правильно ухаживать за младенцем и как маме восстановиться после родов. Курсы для родителей партнеры должны пройти вдвоем. Одним из секретов выхода женщины из негативного психологического состояния после родов является правильная организация быта. Стоит еще во время беременности четко разделить домашние обязанности. То, что женщина находится дома с младенцем, не означает, что на нее можно сбрасывать все домашние обязанности. Организация быта, приготовление пищи, уборка — ответственность обоих партнеров. Это следует четко проговорить и осознавать.

Уход за ребенком: полноценная работа

Материнство окутанное мифами. С детства нас учат, что младенец должен быть дома. Новоиспеченная мама должна отказаться от активной жизни, забыть о путешествиях и встречи с друзьями. Однако пользы от такой изоляции не будет никому. Мама с младенцем может совершенно спокойно вести активную жизнь. На помощь придет слинг, а с момента самостоятельного сидения — эрго рюкзак. С ними мама может совершенно спокойно передвигаться по городу. Другим верным помощником активной жизни станет грудное вскармливание. Странствия не вредят детям Путешествовать с детьми можно сразу же после рождения. Более того, чем меньше ребенок, тем легче с ним справиться в дороге. Единственное, что стоит помнить: детям нужна адаптация, и изменение климата должно продолжаться не менее 3 недель. Новоиспеченной маме необходимо навести порядок в отношениях с партнером. После родов в отношениях часто наблюдаются проблемы. Женщине следует быть честной, говорить с человеком напрямую об переживаниях и потребности. А человек должен помнить, что ответственность за ребенка лежит поровну на обоих родителях. Уход за ребенком — это не помощь женщине, а прямая обязанность. Паре стоит бывать вдвоем без ребенка. Два часа в кинотеатре или кафе несколько раз в месяц могут существенно улучшить состояние психического здоровья женщины. Новоиспеченным мамам просто необходимо просить о помощи с ребенком у друзей и родных. Не лишним будет иметь на подхвате няню, которая сможет подстраховать с ребенком хоть на несколько часов. Также маме просто необходимо иметь время на себя. Психологи советуют выделять один час, когда женщина может заниматься исключительно тем, чем хочет: полежать в ванной, пойти в тренажерный зал, встретиться с друзьями или просто ничего не делать. Важную роль играет сбалансированное питание и физическая активность. Еда и образ жизни оказывают большое влияние на наше настроение. Поэтому новоиспеченная мама должна питаться разнообразной, питательной и вкусной едой. Забудьте про мифические диеты для кормящих мам, это давно пережиток советских времен. По поводу физической активности, то первые 40 дней после родов нужно быть очень осторожной. После этого периода стоит пройти обследование у врача и можно приступать к легким тренировкам. Это могут быть пешие прогулки, танцы, бассейн или любая другая активность, которая вам нравится.

С послеродовой депрессией все намного серьезнее. Здесь без помощи врача не обойтись. Квалифицированный психолог назначит комплексное лечение: с упражнениями, медикаментами и реабилитацией. Однако все вышеуказанные пункты тоже необходимы для преодоления недуга. Итак, что нужно новоиспеченной маме, чтобы не впасть в депрессию: — адекватное распределение домашних обязанностей. — активная социальная жизнь. — время на себя. — нормальные отношения с партнером. — сбалансированное питание. — физическая активность. Ранее были названы четыре способа победить аллергию на холод.