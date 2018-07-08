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Смешное видео про детей, которые пробуют себя в гимнастике
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Смешное видео про детей, которые пробуют себя в гимнастике 

Letidor.ru 53 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Показываем самые неудачные, но веселые моменты из жизни маленьких гимнастов!
Вы наверняка не раз видели, как выступают на мировых первенствах звезды гимнастики. Как легко они делают сальто, как виртуозно исполняют упражнения на бревне и брусьях — кажется, они умеют летать.
А вы когда-нибудь видели, как все эти трюки пытаются повторить еще совсем неопытные в этом виде спорта дети?
В нашей сегодняшней видеооподборке мы показываем, как малыши и их более старшие товарищи делают свои первые шаги в этом непростом спорте.
Эти крохи такие милые и неуклюжие, их первые попытки выполнить упражнения удачными назвать очень сложно, но вот смешными — легко! Дети поскальзываются, не могут сохранить баланс и правильно завершить трюк.
Но не переживайте, это только начало, вполне возможно, что скоро мы с вами увидим этих детей на мировых чемпионатах!
А пока смотрите видео, оно точно вас развеселит!
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