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15 фото семейных пар, которых родительство изменило до неузнаваемости
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15 фото семейных пар, которых родительство изменило до неузнаваемости 

Letidor.ru 36 минут назад
Фото: Letidor.ru
Говорят, что родительство кардинально меняет внутренний мир людей. А что происходит с внешностью? Смотрите скорее нашу подборку!
Некоторые вещи в жизни меняют нас навсегда. Но ни первая любовь, ни выпускной, ни свадьба не переворачивают наш мир так, как это делает материнство и отцовство.
Майк Джулианель, автор блога о родительстве с каламбурным названием Dad and Buried (дословно переводится «Отец и захоронен», а за счет игры слов можно перевести как «Умер и похоронен»), опубликовал в Сети забавную фотографию, на которой показал, каким молодым и «свежим» он был до появления детей и что с ним сделали годы отцовства.
Этот снимок вышел настолько удачным, что вдохновил читателей Майкла выкладывать в соцсетях похожие фото.
«Летидор» выбрал самые смешные и придумал к ним забавные подписи. Смотрите, что получилось.
Когда я училась в вузе, было неплохо, а теперь меня кусают дети
Непонятно, кто расстроился больше: мама или малыш
Эта мама всегда была за яркие впечатления!
Когда ты ненавидишь делиться едой, но у тебя дети…
Когда ты была прекрасной девушкой, а стала тыжематерью!
Мам, понюхай, у меня чистые ноги?
Когда родительство загнало тебя за решетку
После рождения ребенка сказка закончится, а женщина превратится в лошадь
И еще одна…
Твое лицо, когда сменила бокал шампанского на чашку травяного чая  А это чудесные трансформации с мамской прической
Когда узнали, что скоро у вас будет еще один спиногрыз
Когда сменил пляж на диван и вполне доволен своим выбором! Или нет?
Когда ребенок решил кардинально сменить твой стиль
Фото: www.instagram.com/gottoddlered
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