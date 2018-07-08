15 фото семейных пар, которых родительство изменило до неузнаваемости

Говорят, что родительство кардинально меняет внутренний мир людей. А что происходит с внешностью? Смотрите скорее нашу подборку!

Некоторые вещи в жизни меняют нас навсегда. Но ни первая любовь, ни выпускной, ни свадьба не переворачивают наш мир так, как это делает материнство и отцовство.

Майк Джулианель, автор блога о родительстве с каламбурным названием Dad and Buried (дословно переводится «Отец и захоронен», а за счет игры слов можно перевести как «Умер и похоронен»), опубликовал в Сети забавную фотографию, на которой показал, каким молодым и «свежим» он был до появления детей и что с ним сделали годы отцовства.

Этот снимок вышел настолько удачным, что вдохновил читателей Майкла выкладывать в соцсетях похожие фото.

«Летидор» выбрал самые смешные и придумал к ним забавные подписи. Смотрите, что получилось.

Когда я училась в вузе, было неплохо, а теперь меня кусают дети

Непонятно, кто расстроился больше: мама или малыш

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Когда ты ненавидишь делиться едой, но у тебя дети…

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Мам, понюхай, у меня чистые ноги?

Когда родительство загнало тебя за решетку

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И еще одна…

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Когда узнали, что скоро у вас будет еще один спиногрыз

Когда сменил пляж на диван и вполне доволен своим выбором! Или нет?

Когда ребенок решил кардинально сменить твой стиль

Фото: www.instagram.com/gottoddlered