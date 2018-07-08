«Нас соединяют невидимые нити»: челябинцы, воспитавшие восемь детей, поделились секретом счастья

Не многие современные родители решаются на второго или третьего ребёнка, а у Любови и Ивана Романович их целых восемь. В честь Дня семьи, любви и верности корреспонденты 74.ru побывали в доме, полном ребятни, и узнали секрет настоящего счастья.

Любовь и Иван Романович уверены, их счастье в их детях

Встречать нас ребята вместе с Любовью Дмитриевной высыпали аж на улицу, а дома к нашему приезду уже был накрыт стол с ароматным чаем и тортом. Гостям здесь всегда рады, вот и нас тут же усадили за стол. Собрать всю семью вместе оказалось непросто: трое старших детей уже давно выросли, у них свои семьи и работа, зато младшие всегда рядом с родителями.

То, как в семье Любови и Ивана появлялись дети, похоже на арифметику. Судите сами — только не запутайтесь.

Дочери Олеся и Тереза

— Кровных детей у нас двое, обе дочери и обе взрослые, — рассказывает Любовь Дмитриевна. — У старшей Олеси четверо своих ребятишек, старшему внуку уже 25, он женился, а на днях у него родился ребёночек. Младшая дочь Тереза тоже замужем и живёт отдельно.

Третий ребёнок — дочка Эля В этой семье дети всегда готовы протянуть друг другу руку

Когда девочки выросли, судьба распорядилась так, что в семье Романовичей один за другим появились еще шестеро ребятишек. Первой стала малышка Эля.

— В 2003 году я устроилась работать юристом в горбольнице № 9. В то время было очень много отказных детей. Как-то главный врач вызвал меня и говорит: «Давай будем что-то делать!», — вспоминает Любовь Дмитриевна. — Мы стали искать потенциальных опекунов. Я занялась этим вопросом. Пошла в отделение посмотреть на ребятишек, захожу, а там наша Эля кулак сосёт. Подошла к кроватке — она заулыбалась.

Материнское сердце сжалось. Предложение забрать девочку в семью поддержали муж и дети, особенно младшая дочь, которая в тот момент тоже работала в больнице.

— Эле было семь месяцев, но она еще не сидела, отставала в развитии, ей ведь никто не занимался. Пришлось брать кредит на лечение и навёрстывать всё, что было упущено в первые месяцы жизни, — рассказывает челябинка. — Но дети очень отзывчивы. В годик дочка села, потом сделала первые шаги…

Любую проблему в этой семье решают сообща

Первый сын — Женя

Ребята с удовольствием делают поделки

А через год в семье появился первый сын. На тот момент старшему внуку Любови Дмитриевны и Ивана Григорьевича было 10 лет. Летом он гостил у бабушки и познакомился с ровесником Женей. Мальчик потерял родителей и жил в социально-реабилитационном центре.

— Они начали дружить, а потом внук сказал, что Женю положили в нашу больницу, попросил его навестить, — вспоминает Любовь Дмитриевна. — Мы пошли к нему, купили в буфете фруктов, сок. Я тогда Жене сказала, что работаю рядом, чтобы он забегал, когда пойдёт на прогулку. Через несколько дней он позвонил и говорит: «А вы меня можете домой забрать?».

Так Женя оказался в семье, а еще через некоторое время первый раз назвал родителей папой и мамой.

— У нас трёхкомнатная квартира в Дубровке, недалеко от Челябинска, на выходные мы всегда уезжаем туда. В тот день у Жени был день рождения, я собиралась накрывать стол, — вспоминает многодетная мама. — Зашла домой, принесла продукты, а он встал в коридоре, прижал к себе булку хлеба, спрашивает: «Вы меня когда туда повезёте?». Я ему: «Куда туда?». А он: «Ну, туда…». Говорю: «Никогда!». Он повернулся к Ивану и говорит: «Папа, мама сказала, что я туда никогда не вернусь!». Мы с папой, конечно, заплакали.

Сейчас у Жени своя семья, и живёт он отдельно, но родителей не забывает. Когда получал паспорт, взял фамилию Романович и отчество — Иванович.

Прибавление: Митя и Оля Еще через два года в семье появились Митя и Оля.

— Я поехала в Курчатовский реабилитационный центр, чтобы провести сверку по детям. Искала воспитателя, захожу в группу, ребятишки сидят на стульчиках, и мальчишечка такой интересный, Митя мой, на меня смотрит, — рассказывает Любовь Дмитриевна. — Потом как закричит: «Мама-ка!». Схватил меня за шею. Я говорю, сыночка, подожди, ты же меня задушишь! А он держит и не отпускает. Пошла к заведующей, написала заявление, документы привезла и в тот же день мы его забрали.

Митя с первого взгляда догадался, что Любовь Романович его настоящая мамочка

А через пару недель раздался звонок. Оказалось, у Мити есть старшая сестра — пятилетняя Оля.

— Мы её привезли домой, а на следующий день я пришла с работы, Оленька меня за юбку дергает: «Мама-ка, каха галя!», — улыбается женщина. — Я Элечке говорю: «Доченька, что-то я не расслышала, что Оля хочет?». А она: «Мам, ну что ты не поняла? Она тебе сказала: „Мамочка, пойдём гулять!“». Я эти слова на всю жизнь запомнила.

Двойняшки Лера и Даша похожи не только между собой, но и на своих родителей

Двойняшки Лера и Даша

А потом Любовь Дмитриевна и Иван Григорьевич стали родителями двойняшек Леры и Даши.

— Я поехала в Копейск, опять же по работе, в опеку. Там мне говорят: «Знаете, у нас в реабилитационном центре есть двое детей. Они так на вас похожи! Можно подумать, что вы их мама, — вспоминает челябинка.

Двойняшки Лера и Даша похожи не только между собой, но и на своих родителей

Родители признаются, первое время было непросто. Нужно было уследить за непоседливой и шумной малышнёй и много времени уделять на их здоровье. Был период, когда семья перебралась в Дубровку, но дети продолжали ходить в логопедический детский сад в Челябинске, а Женя — учиться в городской школе. Утром всей семьёй бежали на маршрутку, а вечером возвращались в деревню. Но никакие сложности не могли нарушить тот комфортный климат, который сложился в большой семье.

Ребята с удовольствием делают поделки

— Наш папа очень добрый, он в детях души не чает, они для него кумиры, — говорит Любовь Дмитриевна и дети её тут же поддерживают. — Это я могу с ними быть чуть строже, а он нет. Но мы оба их очень любим. Это наши дети! Они нам родные, и они нас тоже любят. Все члены нашей семьи настолько близки, как будто нас связали невидимые нити.

… и занимаются спортом

Сейчас большая семья живёт в Челябинске. Дети уже подросли, стали самостоятельными, помогают по дому, учатся в школе.

— В школе их очень любят. Детки у нас воспитанные, мы участвуем во всех конкурсах и соревнованиях. Дашенька, Лера и Митя — очень спортивные ребята. Летом они ходили в спортивный лагерь, девочки волейболом занимаются, Митя очень любит футбол. Недавно участвовали в творческом конкурсе между больницами, нужно было сделать по одной поделке от каждого ребёнка — мы сделали 15. Заняли третье место. За честь больницы участвовали в соревнованиях „Мама, папа, я — спортивная семья“, — перебирает грамоты многодетная мама. — Вот школьная грамота „Надёжное плечо“, нашу семью отметили, потому что мы принимаем активное участие во всех мероприятиях, организовываем поездки, причём я стараюсь вывозить сразу несколько классов, даже в аквапарк „Лимпопо“ ездили. Олечка у нас изучает арабский язык и занимается в школьном английском клубе.

В этой семье дети всегда готовы протянуть друг другу руку

Родители признаются, уже не мыслят жизни без детского смеха, шумных игр, которые так любят дети, в этом и есть счастье! А сложности… Они бывают в каждой семье, но всё решаемо, если каждый в ней готов в любую минуту поддержать друг друга.

В мае корреспонденты 74.ru побывали в другой многодетной семье, где после смерти родителей старшая сестра взяла на себя заботу о братьях и сестре. Ребята рассказали, как они справляются с неожиданно свалившейся на них самостоятельностью.

И быть опорой для своих родителей