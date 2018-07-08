Хранители традиций: как живет российская «Семья года» 

В России сегодня отмечают День любви, семьи и верности. В праздничном календаре эта дата появилась всего 10 лет назад, но праздник уже оброс собственными традициями и обычаями. 8 июля принято устраивать свадьбы, проводить фестивали и концерты. Накануне праздника корреспондент телеканала «МИР 24» Сергея Поляков отправился к победителям всероссийского конкурса «Семья года», чтобы выяснить, как воспитывают детей образцовые родители.
На кухне в семье Закусило мама распределяет обязанности — старшая дочь взбивает тесто, младшие девочки-близняшки мажут масло, глава семейства снимает пробу блинов.
— Это мой, да?
— Нет, это мазать.
— Не понял, а мой где?
Накормить, одеть, собрать — домашних хлопот здесь всегда много. Семья большая: папа, мама и четыре «принцессы» — Камилла, Варвара, близняшки Тася и Ася.
«Мы старались создать некий маленький уголок для принцесс наших», — говорит Андрей Закусило.
«Поэтому тут все розовое такое, красивое», — отмечает его супруга Гульнара.
Семья Закусило живет в трехкомнатном замке. Здесь же обитает королевская свита: белка Быстрик, кот Персик и стражник Рекс.
«Рекс, иди сюда, поздоровайся, поздравь всех с праздником. Хороший, хороший. Это наш новый член семьи», — говорит Гульнара.
В таком составе год назад семейство Закусило победило во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Хранители традиций». Жюри восхитила активная жизненная позиция Закусило и умение поддерживать в доме атмосферу тепла. Хотя сами родители говорят, они — обычная семья.
«Варвара у нас акробатика, дети — балет, Камилла у нас музыка, а наше достижение — Эльбрус», — поясняет Андрей Закусило.
Стена в гостиной увешана детскими дипломами. Почти все свободное время у родителей уходит на то, чтобы развезти дочек на занятия.
«Все как-то оно идет не по заранее спланированному плану. Конечно, это не на пять лет дорожная карта, нет. То, что касается развития детей — дополнительные занятия — то это мама-такси. Вся моя другая основная работа происходит на телефоне, когда я развожу детей по секциям, школам», — рассказала Гульнара Закусило.
Но есть в семейном расписании и другие «секции». Одна из них — «соседи». По профессии Гульнара — театральный режиссер. Время от времени она собирает единомышленников и прямо во дворах многоэтажек, проводит праздники под названием «Привет, сосед».
В новостройках на детских площадках играют десятки ребятишек, при этом их родители порой не знают друг друга. На таких праздниках мама-режиссер мечтает научить соседей дружить, а заодно ищет талантливых детей для своих творческих проектов.
«Это не только развлечение, сплочение, дружба. Они участвуют в этом конкурсе, но те, которые с определенной искоркой и готовы к созданию творческой карьеры, мы их приглашаем на гала-концерты и далее уже на городские проекты», — отметила Гульнара Закусило.
Еще семья Закусило открыла небольшой летний лагерь, где собирают детей из ближайших коттеджных поселков. Вместо гаджетов — мелки в руках. Их учат играть в старые дворовые игры, чтобы детство не было виртуальным.
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