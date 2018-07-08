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Как приучить ребенка к чтению?
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Как приучить ребенка к чтению? 

Аист на крыше 2 часа назад
Фото: Аист на крыше
Ребёнок не читает?
Расскажем и покажем, как это исправить. Прикладные советы от мамы двух «читающих» мальчиков.
Аист на крыше: последние новости
Что делать, если ребенок обгорел на солнце? Дай яйцеклетку, а? Жалко, что ли? Я никогда не буду поступать так, как моя мать
Женский форум
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