Родители заблокированных в тайской пещере подростков дали согласие на их эвакуацию

12 футболистов вместе с тренером пошли на экскурсию в пещеру Кхао-Луанг 23 июня. Внезапное наводнение отрезало путь к выходу. Поиски продолжались десять дней. Детей и тренера нашли в пещере живыми, но ослабевшими от голода.