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Родители заблокированных в тайской пещере подростков дали согласие на их эвакуацию
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Родители заблокированных в тайской пещере подростков дали согласие на их эвакуацию 

Говорит Москва 1 час назад
12 футболистов вместе с тренером пошли на экскурсию в пещеру Кхао-Луанг 23 июня. Внезапное наводнение отрезало путь к выходу. Поиски продолжались десять дней. Детей и тренера нашли в пещере живыми, но ослабевшими от голода.
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Женский форум
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