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Спасатели рассказали, когда продолжат эвакуировать детей из тайской пещеры
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Спасатели рассказали, когда продолжат эвакуировать детей из тайской пещеры 

РИА Новости 3 часа назад
БАНГКОК, 8 июл — РИА Новости. Эвакуация остающихся в затопленной пещере в Таиланде школьников и их тренера продолжится через 10, максимум 20 часов, заявил в пресс-центре спасательной операции ее руководитель Наронгсак Осоттханакон.
"Операция по эвакуации детей продолжится через 10, максимум 20 часов. Сейчас идет замена использованных в течение сегодняшнего дня баллонов со сжатым воздухом, которые размещаются на маршруте эвакуации", — сказал он.
Ранее Осоттханакон сообщил о том, что четверо из 12 подростков уже выведены на поверхность и доставлены в больницу города Чианграй.
Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. В воскресенье утром глава штаба спасательной операции сообщил о начале эвакуации подростков и тренера из пещеры.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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