Яблоко, Египет, Север: самые странные имена звездных детей

Север, Святой и Чикаго

Фамилия рэпера (West) с английского переводится как «запад», поэтому выбранное знаменитой парой имя для старшей дочери Норт (North — «север») в сочетании с фамилией звучит как «северо-запад». Когда Ким Кардашьян сообщила о второй беременности, многие фанаты в шутку гадали о том, какую из сторон света в этот раз выберут звездные супруги в качестве имени для своего ребенка, однако сына назвали не менее оригинально — Сэйнт (Saint — «святой»). Такой выбор Ким и Канье объяснили тем, что для них рождение второго ребенка было настоящим чудом, так как беременность была тяжелой. Зимой этого года в семье появилась еще одна малышка — Чикаго (Chicago). Ее назвали в честь родного города Канье. Бруклин, Ромео, Круз и Харпер

Родители: Виктория и Дэвид Бекхэмы

В семье известного футболиста и певицы четверо детей, и каждый из них получил от родителей оригинальное имя, имеющее за собой историю. Первенец пары был назван в честь района в Нью-Йорке, где он был зачат — Бруклин (Brooklyn). Второй сын Виктории и Дэвида носит имя героя пьесы Шекспира — Ромео (Romeo). Третьего малыша назвали по фамилии близкого друга — Тома Круза (Cruz). Свою единственную дочь супруги назвали традиционным британским именем Харпер (Harper). Это имя очень полюбилось Виктории после прочтения книги «Убить пересмешника» авторства Харпера Ли. Второе имя девочки — Севен (Seven) — тоже символично, оно переводится как «семь», а это номер, под которым Дэвид всегда играл за Англию.

Яблоко и Моисей

Свою дочь актриса и солист группы Coldplay назвали Эппл (Apple — «яблоко») просто потому, что имя показалось Гвинет милым и благозвучным. А для сына супруги выбрали библейское имя Мозес (Moses — «Моисей»).

Голубой Плющ, Руми и Сэр Родители: Бейонсе и Джей Зи

Всемирно известные исполнители подошли к выбору имен своим детям весьма оригинально. Страшую дочь они назвали Блю Айви (Blue Ivy), имя переводится как «голубой плющ». Однако значение имени глубже, чем его перевод. Первая его часть вдохновлена романом Ребекки Солнит Field Guide to Getting Lost — именно там супруги прочли впечатлившее их описание синего и голубого цветов, дающего «красоту всему миру». Вторая часть символизирует римскую цифру IV. Для звездной пары она имеет особенное значение — 4 апреля они поженились, 4 сентября день рождения у Бейонсе, а 4 декабря — у Джея Зи.

Чуть больше года назад Бейонсе родила близнецов — Руми и Сэра. Девочку рэпер и певица назвали в честь любимого поэта Джалаладдина Руми. А выбор имени для сына Джей Зи объяснил так: «Вы бы его видели, этого вполне достаточно, чтобы понять, что имя подходит ему на сто процентов». Кингстон, Зума, Аполло

За время брака у супругов родилось трое сыновей, и для каждого родители придумали необычное имя. Первый носит такое же имя, как и столица Ямайки (Kingston), второй сын назван в честь пляжа в Малибу (Zuma), а третьего малыша зовут Аполло (Apollo). Имя среднего сына связано с тем, что именно на этом пляже его отец, Гэвин Россдейл , решил начать музыкальную карьеру, а глубинное значение двух других имен неизвестно. Египет и Происхождение

Побывав в Египте, певица Алиша Киз настолько прониклась его атмосферой, что посвятила этой стране альбом The Element of Freedom, а еще назвала так своего первенца. Малыш носит гордое имя Иджипт (Egypt). Второй сын пары носит не менее оригинальное имя Дженесис (Genesis — «генезис»). Мороккан и Монро

За время совместной жизни у певицы и актера родились близнецы — Мороккан и Монро. В переводе имя сына означает «марокканец» — это связано с марокканским интерьером второго этажа квартиры Мэрайи, где Ник Кэннон и сделал ей предложение. Девочку супруги назвали в честь великой актрисы Мэрилин Монро . Еще больше о детях звезд читайте здесь:

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