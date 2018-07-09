Многодетная семья из Воронежа рассказала о секрете совместной жизни

Парламентарий Людмила Ипполитова приехала в гости к чете Синебабновых, чтобы поздравить их с Днём семьи, любви и верности. Многодетная семья из Воронежа попросила депутата областной думы помочь с ремонтом дороги, ведущей к их дому в Масловке. Юрий и Зоя вместе уже 39 лет, за это время воспитали 11 детей, один из которых инвалид, и 18 внуков. Традиции передают из поколения в поколение. И уже у старших детей есть многодетные семьи. Чета признается, что поднимать всех на ноги было непросто, но дети никогда не видели, чтобы родители ссорились. Признаются: все испытания оказались по силам благодаря любви и умению идти на компромиссы.

Зоя и Юрий Синибабновы, жители Воронежа рассказали о главных составляющих долголетия семьи: — Секрет наш в чем? Ну, любим мы друг друга и стараемся друг другу всегда уступать. Самое главное, чтобы не себе угождать. Я, например, стараюсь угодить жене. Чтобы ей было хорошо. Несколько лет назад семья получила землю под строительство дома в черте города. Его строят все вместе. Участком, говорят, довольны. Вопрос только с дорогой — асфальта здесь нет, весной и осенью к дому сложно проехать. Депутат пообещала помочь. Людмила Ипполитова рассказала, что в области всё больше становится пар, которые решаются на трех и более детей. В области таких многодетных семей уже 2700.

— В регионе еще работает ряд законов по поддержке: материнский региональный капитал (третий и последующие роды все). В данном году это порядка 116 тысяч. Дети из многодетных семей получают бесплатное школьное питание, дети из многодетных семей один раз в два года получают школьную форму.