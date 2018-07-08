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«Семья — это когда все на месте»: пермяки рассказали о том, что такое любовь и верность
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«Семья — это когда все на месте»: пермяки рассказали о том, что такое любовь и верность 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Юлия и ее сын Дима считают, что семья — это дружба, любовь, доверие и забота
8 июля по всей России празднуют День семьи, любви и верности. Мы узнали, какой смысл вкладывают в эти слова жители Перми. Отвечали все: от дошкольников до взрослых мужчин.
Большим и маленьким пермякам мы задавали четыре вопроса. На вопрос «Что такое семья?» каждый ответил по-своему, но — искренне.
— Семья — это дружба, — считает четырехлетний Дима.
— Это когда ребенок, мама и папа, — уверен Леонид, которому скоро исполнится шесть.
— Это значит, что все на месте, — говорит четырехлетняя Ева.
У 14-летней Карины ответ получился более развернутым.
— Это круг близких какому-то человеку людей, который в любой момент готов поддержать, — рассуждает девушка.
Папа Карины Рубен охарактеризовал семью кратко и емко — «ячейка, блин, общества».
— Семья — это когда родные и близкие рядом, все друг друга любят, и все счастливы, — говорит мама Евы Анастасия.
— Это доверие, любовь, забота, — считает мама Димы Юлия.
— Сначала это муж и жена, потом — дети, ну и все остальные родственники, — делится своим мнением папа Лёни Владимир.
Какие еще вопросы 59.ru задавал пермякам, и что они на них ответили, вы можете узнать из нашего видео.
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