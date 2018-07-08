«Что хорошего в их испуге?»: Оксана Самойлова рассказывает детям на ночь страшные истории

Модель Оксана Самойлова — счастливая мать троих детей. Звезда часто делится с поклонниками подробностями своей семейной жизни, и вот на днях модель призналась, что на ночь рассказывает детям не сказки, а страшилки, что, к слову, получается у нее «на отлично».

Супруга известного рэпера, модель и просто красавица Оксана Самойлова имеет славу доброй и заботливой матери. И в самом деле, звезда родила троих детей, с которыми, если судить по бесконечной череде фотографий, не расстается ни на минуту. Ну а на днях Оксана рассказала, как укладывает спать своих любимых дочерей. К изумлению почитателей, вместо сказочек Самойлова вещает леденящие кровь страшилки. И хотя стоит отметить, что делает она это исключительно по просьбам детей, однако рассказы получаются настолько живыми, что младшая Лея пугается не на шутку.

Решив похвастаться тем, что весьма хороша в рассказывании страшилок, Оксана даже приложила видеозапись, на которой отчетливо видно, как сильно перепугались дети в кровати. Озадаченные таким непедагогическим подходом к воспитанию наследников, почитатели сочли своим долгом образумить звездную мать, напомнив ей, к каким последствиям могут привести такие рассказы на ночь.

«У меня аж сердце заболело, чуть не подпрыгнула от страха! Бедная Лея! Ей ещё страшнее было, маме верят безоговорочно» «Я бы не стала такое рассказывать детям. Что хорошего в их испуге?» «Психика ребёнка должна быть на первом месте, в будущем во взрослом состоянии такое потрясение может проявиться неизвестно как» «Про психику вы не думаете? Так и травму на всю жизнь ребёнок получить может» «Оксана, я удивлена! Вроде образцово-показательная мать, а тут такое» «На то мы и взрослые, чтобы с умом потакать всем капризам детей. Вы же не будете их одним шоколадом кормить? Так и тут, ну и что, что просят? Надо думать головой!»

Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana) 6 Июл 2018 в 12:28 PDT Впрочем, в последнее время к Оксане все больше замечаний возникает со стороны неравнодушных подписчиков. К примеру недавно публика была возмущена тем, как Самойлова нарядила свою дочь — семилетняя красавица Ариела блеснула взрослым нарядом с декольте, смутив своей сексуальностью ошарашенных обывателей, случайно заглянувших на страницу к Оксане.