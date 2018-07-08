Секрет счастья семьи Самсонкиных из Смоленска

В семье подполковника внутренней службы Сергея Самсонкина и его жены Оксаны растут трое сыновей.

Старшему сыну, Виталию, 12 лет, он с отличием окончил 6-й класс, за что награжден похвальным листом. Во время обучения принимал участие в различных школьных олимпиадах и становился их призером. Его родители гордятся тем, что фотопортрет сына размещен на школьном стенде «Гордость нашей школы». Виталий — очень разносторонний мальчик. Любит читать, увлекается информатикой и иностранными языками, плавает, играет в футбол, баскетбол и волейбол, посещает студию ремесел. С будущей профессией он еще не определился, однако мечтает в ближайшее время начать изучать китайский язык.

Кириллу — 4 года. Он ходит в детский сад, любит рисовать и лепить, слушать музыку и сказки. Любознательный и сообразительный мальчик, любит играть в подвижные игры.

Младшему сыну Даниилу скоро исполнится 2 года. Он тоже очень активный ребенок, повторяет за братьями, любит играть с ними.

Дети очень дружны между собой. Ссоры между ними — большая редкость. Кем они вырастут в будущем, пока неизвестно, но, как и все мальчишки, мечтают о далеких путешествиях и увлекательных приключениях.

Глава семьи Сергей Алексеевич служит в отделе кадров Управления по работе с личным составом УМВД России по Смоленской области. Его жена Оксана имеет высшее экономическое образование, но в настоящее время не работает по специальности, посвящает все свое время семье.

После работы Сергей Самсонкин всегда спешит домой, а Оксана с сыновьями всегда с нетерпением его ждут. Сергей и Оксана любят путешествовать, открывать и узнавать что-то новое и приучают к этому своих сыновей. А мальчишки, глядя на своих родителей, постигают важные жизненные принципы, например, как надо с уважением и любовью относиться друг к другу.

В чем же секрет их семейного счастья? «Наша семья — очень дружная и веселая, все свободное время мы проводим вместе», — так ответили на этот вопрос Сергей и Оксана Самсонкины.