СМИ: под Анапой грузовик с мороженным сбил насмерть ребенка

Краснодар. 9 июля — Новая Кубань. О случившемся сообщает портал «За рулем Кубань» со ссылкой на очевидцев ЧП.

По данным СМИ, грузовик с мороженным пытался подъехать к торговой точке на пляже в районе кипарисового озера в поселке Сукко. В этот момент под колеса машины угодил маленький ребенок. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. По предварительным данным, погибший приехал в Краснодарский край вместе с родителями из Москвы.

Официальных комментариев по данному факту пока нет.