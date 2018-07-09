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СМИ: под Анапой грузовик с мороженным сбил насмерть ребенка
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СМИ: под Анапой грузовик с мороженным сбил насмерть ребенка 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 9 июля — Новая Кубань. О случившемся сообщает портал «За рулем Кубань» со ссылкой на очевидцев ЧП.
По данным СМИ, грузовик с мороженным пытался подъехать к торговой точке на пляже в районе кипарисового озера в поселке Сукко. В этот момент под колеса машины угодил маленький ребенок. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. По предварительным данным, погибший приехал в Краснодарский край вместе с родителями из Москвы.
Официальных комментариев по данному факту пока нет.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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