Полиция нашла потерявшегося ребенка по следам собаки, которая от

В сети обсуждают новость, как верный пес спас жизнь двухлетнему мальчику.

Событие, которое обсуждают вот уже несколько дней, произошло в штате Мичиган в США. Утром 2-летний малыш Принстон остался под присмотром своего папы Доминика и собаки — помеси питбуля и боксера по кличке Аполло. Но стоило его родителю отвлечься, как ребенок каким-то неведомым образом вышел во двор дома и потом пропал… Хуже всего было то, что жилье семьи находилось рядом с лесом и болотом, а мальчик был в одних подгузниках.

Полицейские и волонтеры отправились на поиски ребенка сразу же. Но, осмотрев все окрестности, остались ни с чем. Лишь спустя некоторое время им удалось заметить следы собаки, которые вели в лес. Когда специалисты пошли по ним, то… вышли на местность, где сидел малыш со своим верным псом!

В настоящее время родители мальчика счастливы, что все закончилось хорошо, и постоянно благодарят за это своего питомца. Ведь неизвестно, что было бы с малышом, если бы рядом не оказалось пса. Также семья решила больше не отходить от сына и на всякий случай сделали дополнительный замок на дверь, который не был бы доступен ребенку.

Кстати!

Недавно маленький терьер по кличке Толстяк Хит спас жизнь трехлетней девочки. Когда малышка заблудилась, он не отходил от нее, согревая своим теплом. Подробнее читайте здесь.

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