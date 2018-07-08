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В Китае стартовало обследование, направленное на повышение осведомленности населения об аллергии у детей
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В Китае стартовало обследование, направленное на повышение осведомленности населения об аллергии у детей 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Пекин, 8 июля /Синьхуа/ — В преддверии Всемирного дня борьбы с аллергией, который отмечается 8 июля, в субботу в Китае стартовало обследование, нацеленное на повышение осведомленности населения об аллергии у детей.
Обследование будет вестись в течение двух месяцев через приложение ivybaby — платформу с информацией о здоровье детей и возможностью получения консультации у специалистов. Оно должно охватить 50 тыс. родителей.
Результаты обследования будут опубликованы в сентябре, они должны будут помочь в повышении осведомленности населения об аллергических заболеваниях у детей с целью улучшения их профилактики, сообщил один из организаторов обследования.
Предыдущее подобное обследование показало, что около 40,9 процента китайских детей в возрасте до одного года страдают от аллергии.
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