В Китае стартовало обследование, направленное на повышение осведомленности населения об аллергии у детей

Пекин, 8 июля / Синьхуа / — В преддверии Всемирного дня борьбы с аллергией, который отмечается 8 июля, в субботу в Китае стартовало обследование, нацеленное на повышение осведомленности населения об аллергии у детей.

Обследование будет вестись в течение двух месяцев через приложение ivybaby — платформу с информацией о здоровье детей и возможностью получения консультации у специалистов. Оно должно охватить 50 тыс. родителей.

Результаты обследования будут опубликованы в сентябре, они должны будут помочь в повышении осведомленности населения об аллергических заболеваниях у детей с целью улучшения их профилактики, сообщил один из организаторов обследования.

Предыдущее подобное обследование показало, что около 40,9 процента китайских детей в возрасте до одного года страдают от аллергии.