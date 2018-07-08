Гениальный дом для малыша придумала пара, впервые ставшая родителями

Уитни Ли Моррис и ее муж Адам Уинклман могут послужить примером здорового отношения к воспитанию. Они совершенно реальные родители, которые живут в крошечном домике в Калифорнии, и они подчинили этот дом идее развития ребенка.

Нет, вы не увидите кубиков повсюду, слюнявчиков и развивающих мобилей, они не настолько безумны. Все гораздо проще — они изменили свой взрослый быт так, чтобы он стал безопасен и интересен ребенку. Сейчас их сыну 3 месяца и он живет в одном доме с родителями и двумя очаровательными собаками.

Если посмотреть на фотографии, то возникает ощущение, что вы попали в какую-то сказку. В чем секрет?

Первое, что сделали родители, это избавились от лишних вещей и приняли решение не копить их впредь. «У нас небольшой дом, и запасы хранить просто негде. Мы оповестили всех друзей, что не будем принимать в подарок игрушки для ребенка, как бы им это ни хотелось сделать. Вместо этого мы попросили наших друзей проявить внимание иначе». Они договорились, что желающие одарить семью позаботятся о еде для родителей. Таким образом первые две недели после родов у семьи не было необходимости готовить вообще.

«Это важно, когда ты так вымотан бессонными ночами».

«Сейчас нашему сыну 3 месяца. Ему нужна одежда только на этот возраст, пара смен. Когда он вырастет мы возьмем в «отдам даром» одежду следующего размера, а эту отдадим. Нет, у нас нет шкафа с вещами на вырост и мы не будем хранить его старые ползунки даже из сентиментальных соображений».

«Мы хотим, чтобы он рос среди красивых вещей, но умел не привязываться к вещам». Второй секрет: красивые вещи. «Даже поводки для собак мы выбирали с орнаментом, чтобы ребенок мог играть ими с удовольствием».

Третий секрет: светлые бело-серые тона. Так дом выглядит больше, чем он есть.

Четвертый: безопасность ребенка. «Мы выбросили, убрали или закрепили все, что может упасть на малыша в его путешествиях по дому. У нас большинство мебели из ротанга, ей трудно ушибиться или поранится. Так же мы осмотрели и территорию вокруг дома. Мы можем пускать ребенка гулять не только по дому, но и по участку, не опасаясь за его безопасность».

По материалам today