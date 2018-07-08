В Архангельской области в День семьи, любви и верности полицейские с детьми сыграли в семейный футбол

Футболу все возрасты покорны — это подтвердил прошедший на стадионе «Динамо» семейный матч между сотрудниками УМВД России по Архангельской области и их детьми. В этот день главным был не спортивный результат, а искренние эмоции, чувство сплоченности и увлеченности любимым всей страной видом спорта.

Команда подрастающего поколения явно превзошла соперников по численности. Детвора с удовольствием и неиссякаемой энергией отбивала мяч, пытаясь забить гол. Это был редкий случай, когда пропустить мяч полицейские были не против, ведь успехи детей всегда радуют больше собственных.

Особую радость вызвала у ребят серия пенальти, когда каждый из них вышел один на один с вратарем, стараясь точным ударом отправить мяч в ворота — многие справились с это непростой задачей. А вот поразить ворота своих юных соперников полицейским не удалось — на защиту ребятня становилась всей гурьбой, не оставляя соперникам ни единого шанса.