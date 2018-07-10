Замена для Дзюбы: после ЧМ-2018 новосибирцы стали чаще записывать детей в футбольные школы

Новосибирцы в июне и июле стали чаще записывать детей в футбольные школы из-за интереса к чемпионату мира по футболу 2018 и из-за побед сборной России, дошедшей до четвертьфинала соревнований.

Директор новосибирской футбольной школы «Джуниор» Ксения Новоградская рассказала корреспонденту НГС, что увеличение спроса однозначно есть: если в прошлом году в июне к ним пришло всего 5 человек за месяц, то в этом году прибавилось 70. «В июле тоже много звонков и заявок — хотят записаться. — добавила она. —

Я больше, чем уверена, что в связи с чемпионатом мира по футболу в России интерес к этому виду спорта явно увеличился».

Тренер команд 2007–2008 года рождения и 2000–2001 ДЮСШ «Сибиряк» Роман Черников подчеркнул, что всегда большое количество детей хочет заниматься в их детско-юношеской спортивной школе, воспитанники которой становятся профессиональными футболистами, играют в составе молодёжной и юношеской сборных команд России. А в последний месяц родители, действительно, активизировались.

«Родители, а иногда и сами дети, звонят и мне, и сотрудникам администрации ПМФК «Сибиряк», пишут в социальные сети клуба. Связанно это и с удачным выступлением сборной России на чемпионате мира. Победы профессиональных футболистов всегда увеличивают интерес к нашему виду спорта. Но связанно это и с тем, что именно летом мы комплектуем команды на следующий сезон, который начнётся в августе. Хочется всё-таки посоветовать родителям не заставлять ребёнка насильно играть в большой футбол или мини-футбол. Иногда только папа или мама хотят, чтобы их сын начал посещать тренировки. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ребёнок должен сам полюбить футбол. Плюс — приводить на тренировки лучше детей школьного возраста», — пояснил Черников.

Директор футбольной школы «Юниор» Артём Казанцев отметил, что сейчас нет большого всплеска, потому что лето — это в целом не сезон для их сферы. Они занимаются с детьми, как правило, из детских садов, а сейчас все разъезжаются. Но к осени они ожидают увеличения спроса и в «Юниоре».

Владелец футбольного клуба «Центр» Степан Гутов тоже считает, что летом все разъезжаются, а к осени они ощутят всплеск желающих записаться на футбол, при этом сейчас их стали чаще приглашать для проведения мастер-классов по футболу для детей.

«Спрос на детский футбол в целом возрастает в связи с чемпионатом мира и с успешным выступлением сборной России:

нас очень часто приглашают сейчас на различные активности — каждые выходные проводим мастер-классы для детей. Если раньше футбол чаще вызывал негативные эмоции у людей, то сейчас его хорошо воспринимают. Например, в мае мы проводили мастер-класс, дети были не такими активными, а сейчас всё лучше проходит. Общий фон восприятия футбола улучшился после того, как наша сборная показала такую отдачу», — заявил Гутов.

Тысячи болельщиков собрались в фан-зоне на Михайловской набережной Оби в Новосибирске на матч сборных России и Хорватии.