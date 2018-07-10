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Из пещеры в Таиланде вывели всех детей
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Из пещеры в Таиланде вывели всех детей 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Из таиландской пещеры Кхао Луанг эвакуированы последний ребенок и тренер.
Как сообщает Spring News, спасатели вывели тренера и его подопечного в 17.43 по местному времени (13.43 мск).
Футбольная команда, состоящая из детей возраста 11-16 лет, и ее 25-летний тренер оказались взаперти после того, как спрятались в пещере от сильного ливня. В результате масштабного затопления выход из пещеры был заблокирован и люди были вынуждены остаться в ней более чем на две недели.
В спасательной операции принимали участие приблизительно 90 дайверов, больше половины из которых — иностранные специалисты.
В настоящее время все пострадавшие направлены в больницу города Чианграй, отмечает РИА Новости.
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