Пещера, где спасли тайских школьников, станет туристическим объектом

Власти Таиланда рассматривают возможность включения пещеры Кхао Луанг, где в течение двух недель были заблокированы школьники с тренером, в список местных туристических достопримечательностей.

"Сегодня, в этой кризисной ситуации я не хочу говорить о работе, но я думаю, что у нас будет привлекательная туристическая достопримечательность мирового уровня", — передает ТАСС заявление заместителя главы национальных парков страны.

При этом пока нет технического решения для превращения пещеры в безопасное для туристов место.

Напомним, что инцидент со школьниками произошел 23 июня: заблокированными оказались 10 юных спортсменов и их тренер. Для освобождения их были привлечены более 100 аквалангистов, 13 из которых — иностранцы.