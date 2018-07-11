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Пещера, где спасли тайских школьников, станет туристическим объектом
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Пещера, где спасли тайских школьников, станет туристическим объектом 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Власти Таиланда рассматривают возможность включения пещеры Кхао Луанг, где в течение двух недель были заблокированы школьники с тренером, в список местных туристических достопримечательностей.
"Сегодня, в этой кризисной ситуации я не хочу говорить о работе, но я думаю, что у нас будет привлекательная туристическая достопримечательность мирового уровня", — передает ТАСС заявление заместителя главы национальных парков страны.
При этом пока нет технического решения для превращения пещеры в безопасное для туристов место.
Напомним, что инцидент со школьниками произошел 23 июня: заблокированными оказались 10 юных спортсменов и их тренер. Для освобождения их были привлечены более 100 аквалангистов, 13 из которых — иностранцы.
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