Появилось видео спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде

Спасателям удалось вызволить 12 юных футболистов и их 25-летнего тренера из затопленной пещеры в Таиланде. В Сети появилось видео, частично запечатлевшее спасательную операцию.

По предварительным данным, все благополучно покинули подземную «ловушку» в 13:43 по Москве.

— Мы не знаем, что это — чудо или достижение науки, — цитирует Guardian спасателей.

Издание также приводит слова Дональда Трампа и Терезы ​​Мэй, заявивших, что «мир следил за операцией и будет приветствовать храбрость всех вовлеченных». Слова поддержки прозвучали и в ФИФА.

Как пояснили медики, спасенных подростков сейчас держат в изоляции «во избежание риска заражения».

Напомним, больше двух недель спасатели и ведущие специалисты всего мира придумывали, как спасти из пещерного плена детскую футбольную команду, которая отправилась отдохнуть в промежутках между тренировками в пещеру Тхам Луанг на севере Таиланда. Однако из-за дождей подростки вместе с тренером не смогли самостоятельно выбраться из подземного «лабиринта».