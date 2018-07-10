В Таиланде выводят из затопленной пещеры последнюю группу детей

Как заявил глава штаба спасателей Наронгсак Осоттханакон, операция началась 10 июля в 10.08 утра по местному времени (06:08 по мск). Он отметил, что особое волнение вызывает продолжающийся дождь.

"Цель сегодняшней операции — вывести на поверхность остающихся в пещере пятерых детей и четырех взрослых — врачей и военнослужащих, которые были с детьми с момента обнаружения", уточнил Осоттханакон.

Чтобы выйти из затопленной пещеры, надо преодолеть около четырех километров, в том числе — по узким затопленным переходам.

Группа мальчиков 11-16 лет вместе с футбольным тренером оказались запертыми в пещере, куда они зашли незадолго до начала ливня. Но из-за дождя вход затопило и завалило камнями. О пропаже группы стало известно только через 10 дней — все это время дети провели в небольшом гроте, где оказался воздушный карман. Спасательная операция, в которой участвуют около 90 дайверов, в том числе 50 иностранных специалистов, началась 8 июля.