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В Таиланде выводят из затопленной пещеры последнюю группу детей
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В Таиланде выводят из затопленной пещеры последнюю группу детей 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Как заявил глава штаба спасателей Наронгсак Осоттханакон, операция началась 10 июля в 10.08 утра по местному времени (06:08 по мск). Он отметил, что особое волнение вызывает продолжающийся дождь.
"Цель сегодняшней операции — вывести на поверхность остающихся в пещере пятерых детей и четырех взрослых — врачей и военнослужащих, которые были с детьми с момента обнаружения", уточнил Осоттханакон.
Чтобы выйти из затопленной пещеры, надо преодолеть около четырех километров, в том числе — по узким затопленным переходам.
Группа мальчиков 11-16 лет вместе с футбольным тренером оказались запертыми в пещере, куда они зашли незадолго до начала ливня. Но из-за дождя вход затопило и завалило камнями. О пропаже группы стало известно только через 10 дней — все это время дети провели в небольшом гроте, где оказался воздушный карман. Спасательная операция, в которой участвуют около 90 дайверов, в том числе 50 иностранных специалистов, началась 8 июля.
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