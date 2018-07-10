Всех детей и тренера спасли из пещеры в Таиланде 

В Таиланде спасатели достали из затопленной пещеры всех школьников, передает телеканал «360».
Последними вывели двенадцатого подростка и тренера, сообщил телеканал Spring News.
В третий финальный день операции из ущелья подняли четырех школьников и тренера команды. Взрослого сопровождающего спасатели оставили напоследок, несмотря на его сильное истощение. Все время, пока шла поисковая операция, тренер отдавал детям большую часть еды, взятой с собой в поход.
Спасательная операция проходила в несколько этапов. Специалистам приходилось постоянно прерываться из-за колебаний уровня воды и опасности обрушения грунта. На финальном этапе к оперативной группе присоединился американский магнат Илон Маск. Он привез на место эвакуации собственную разработку — мини-подлодку. Однако спасатели признали ее бесполезной.