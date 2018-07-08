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Трамп заявил о сотрудничестве США и Таиланда в операции по спасению детей
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Трамп заявил о сотрудничестве США и Таиланда в операции по спасению детей 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сотрудничает с Бангкоком в операции по спасению футболистов юношеской команды, которые заблокированы в пещере Кхао Луанг на севере Таиланда, сообщает ТАСС.
"США очень тесно сотрудничают с правительством Таиланда, чтобы помочь всем детям безопасно выбраться из пещеры. Очень смелые и талантливые люди!" — написал Трамп в твиттере.
8 июля началась спасательная операция по вызволению 12 детей и тренера юношеской футбольной команды из пещеры, которая оказалась заблокирована из-за сильных дождей.
Ранее появились первые кадры спасения детей из затопленной пещеры.
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NBC: родители-мигранты лишены возможности просить убежища в США Власти США запросили дополнительное время для воссоединения мигрантов с детьми Тренер извинился перед родителями детей, застрявших в пещере в Таиланде
Женский форум  Ещё 1 источник 
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