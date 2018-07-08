Трамп заявил о сотрудничестве США и Таиланда в операции по спасению детей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сотрудничает с Бангкоком в операции по спасению футболистов юношеской команды, которые заблокированы в пещере Кхао Луанг на севере Таиланда, сообщает ТАСС

"США очень тесно сотрудничают с правительством Таиланда, чтобы помочь всем детям безопасно выбраться из пещеры. Очень смелые и талантливые люди!" — написал Трамп в твиттере.

8 июля началась спасательная операция по вызволению 12 детей и тренера юношеской футбольной команды из пещеры, которая оказалась заблокирована из-за сильных дождей.

Ранее появились первые кадры спасения детей из затопленной пещеры.