Выбор мамы: 10 вещей для комфортного перелета с детьми

Какие авиакомпании выдают детям карандаши, что приготовить для легкого перекуса в самолете и какую одежду взять с собой на борт — мама троих детей и блогер Татьяна Кравченко поделилась необходимым минимумом, который поможет комфортно пережить полет.

Антисептик для рук Sanitelle

Он может быть как в виде салфеток, так и в компактном флаконе. Бренд Sanitelle выпустил забавную серию гелей для рук с Фиксиками на упаковке. Дети их очень любят!

Влажные салфетки

Их никогда не бывает много, если вы летите с ребенком!

Комплект сменной одежды

Если летите с малышом, подготовьте два комплекта и сложите их в небольшую дорожную сумку. Искать чистые вещи в чемодане неудобно. Я люблю одежду из натуральных материалов. Нравятся бренды Next, Petit Bateau, СOS, cерия из эко-хлопка Mini Rodini.

Сквозняк — это вечная проблема в самолетах. А накрывать детей своим пледом будет куда приятнее!

Теплые нескользящие носки

Пока ребенок читает или играет, снимите ему обувь, чтобы ноги не затекали.

Карандаши и альбомы

В Канаду мы летели с тремя пересадками самолетами Lufthansa. На рейсах этой авиакомпании детям обычно дают карандаши, фломастеры и альбомы. В этот раз подарков не было, но мы предусмотрительно взяли все с собой. Карандаши в мини-формате не занимают много места, но надолго занимают детей. Главное, не забудьте точилку!

Планшет

Я не сторонник гаджетов для детей, но планшет спасает, когда летишь девять часов, а ребенок отказывается спать.

Легкий перекус

Я всегда беру орехи, сухофрукты, злаковые батончики. Несколько пачек сока тоже пригодятся. Обязательно кладу в сумку леденцы — даю их детям при взлете и посадке, чтобы не болели ушки. Для маленьких детей беру бутылочку с водой.

Книга для себя

Если повезет и дети решат поспать, вам удастся прочесть книгу, которая давно ждала своего часа.

Детские книги