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Выбор мамы: 10 вещей для комфортного перелета с детьми
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Выбор мамы: 10 вещей для комфортного перелета с детьми 

BeautyHack.ru 4 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Какие авиакомпании выдают детям карандаши, что приготовить для легкого перекуса в самолете и какую одежду взять с собой на борт — мама троих детей и блогер Татьяна Кравченко поделилась необходимым минимумом, который поможет комфортно пережить полет.
Антисептик для рук Sanitelle
Он может быть как в виде салфеток, так и в компактном флаконе. Бренд Sanitelle выпустил забавную серию гелей для рук с Фиксиками на упаковке. Дети их очень любят!
Влажные салфетки
Их никогда не бывает много, если вы летите с ребенком!
Комплект сменной одежды
Если летите с малышом, подготовьте два комплекта и сложите их в небольшую дорожную сумку. Искать чистые вещи в чемодане неудобно. Я люблю одежду из натуральных материалов. Нравятся бренды Next, Petit Bateau, СOS, cерия из эко-хлопка Mini Rodini.
Сквозняк — это вечная проблема в самолетах. А накрывать детей своим пледом будет куда приятнее!
Теплые нескользящие носки
Пока ребенок читает или играет, снимите ему обувь, чтобы ноги не затекали.
Карандаши и альбомы
В Канаду мы летели с тремя пересадками самолетами Lufthansa. На рейсах этой авиакомпании детям обычно дают карандаши, фломастеры и альбомы. В этот раз подарков не было, но мы предусмотрительно взяли все с собой. Карандаши в мини-формате не занимают много места, но надолго занимают детей. Главное, не забудьте точилку!
Планшет
Я не сторонник гаджетов для детей, но планшет спасает, когда летишь девять часов, а ребенок отказывается спать.
Легкий перекус
Я всегда беру орехи, сухофрукты, злаковые батончики. Несколько пачек сока тоже пригодятся. Обязательно кладу в сумку леденцы — даю их детям при взлете и посадке, чтобы не болели ушки. Для маленьких детей беру бутылочку с водой.
Книга для себя
Если повезет и дети решат поспать, вам удастся прочесть книгу, которая давно ждала своего часа.
Детские книги
Возьмите новые книги, которые дети еще не читали. Хорошо, если в них будут задания, — сможете скоротать 30-40 минут. Очень советую cерию «Белль и Бу» Джиллиан Шилдз и сказки «Про ежика и кролика» Пола Стюарта.
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