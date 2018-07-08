В Волгоградской области за полтора месяца выпал из окна четвёртый ребёнок

Четырёхлетний мальчик выпал из открытого окна второго этажа многоэтажки по улице маршала Ерёменко, 44.

Родителям советуют не оставлять детей одних и ставить на окна замки

Как рассказали V1.ru в больнице скорой помощи № 7, трагедия произошла около трёх часов утра.

— Малыша на скорой привезли с многочисленными переломами основания черепа и ушибом головного мозга, — сообщили в медучреждении. — Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Подробности случившегося выясняют сотрудники полиции.

Это уже второй случай за неделю падения детей из окон. В прошлое воскресенье в середине ночи пятилетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома в городе Волжском.

Ребенку поставили диагноз «Сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени, закрытый перелом затылочной кости». Во время случившегося, его мать находилась дома, но была отвлечена домашними делами на кухне.

В конце мая в Краснооктябрьском районе Волгограда маленькая девочка забралась на подоконник и выпала из окна второго этажа. Ребенку на тот момент исполнилось год и 10 месяцев. Малышка оперлась на москитную сетку и вместе с ней упал вниз. Мама девочки в это время отлучилась в туалет. Ребёнку в больнице диагностировали сотрясение головного мозга.

За день до этого, в Михайловке Волгоградской области точно так же упал из окна четвёртого этажа двухлетний мальчик.