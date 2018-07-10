Ещё
Илон Маск опубликовал видео из затопленной пещеры в Таиланде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Илон Маск опубликовал видео из затопленной пещеры в Таиланде 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Прибывший в Таиланд глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск спустился в затопленную пещеру Тхам Луанг, где проходит операция по спасению юных футболистов, и сделал видео. Короткий ролик бизнесмен опубликовал в Instagram.
Маск также передал спасателям мини-субмарину «Лесной вепрь» (названа в честь футбольной команды), но спасатели заявили, что, несмотря на продвинутость оборудования, использование его в данной ситуации «нецелесообразно».
Напомним, 12 подростков в возрасте 11-16 лет вместе с 25-летним тренером оказались заблокированными в пещере более двух недель назад из-за дождей — подземные ходы затопило.
Эвакуация детей продолжается — из пещеры уже выведено девять подростков. Власти Таиланда намерены завершить ее в максимально короткие сроки из-за неутешительных прогнозов погоды.
Российская Газета: последние новости
Появилось видео с крестин сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон Cпасенные в Таиланде дети не смогут приехать на финал ЧМ-2018 Многодетная мама из Кургана поделилась секретом семейного счастья
Женский форум  Ещё 196 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трусы на лямках»: Подольская изумила купальником21
Шведская модель поразила бесконечными ногами51
Басков рассекретил свадьбу Бузовой31
«Расплющенные солнцем тела»8
Врачи назвали основные привычки долгожителей1
Видео
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
11:33
Самые горячие жены футболистов
Звёзды
04:09
Какие сладости провоцируют серьезные недуги
Еда Дети
06:35
Звезды, потерявшие детей
Звёзды Дети
10:57
Забытые бренды снова покоряют модниц
Мода
00:31
Шведская модель поразила бесконечными ногами
Звёзды
10:49
Раскрыты секреты ночных кошмаров
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение