Илон Маск опубликовал видео из затопленной пещеры в Таиланде

Прибывший в Таиланд глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск спустился в затопленную пещеру Тхам Луанг, где проходит операция по спасению юных футболистов, и сделал видео. Короткий ролик бизнесмен опубликовал в Instagram.

Маск также передал спасателям мини-субмарину «Лесной вепрь» (названа в честь футбольной команды), но спасатели заявили, что, несмотря на продвинутость оборудования, использование его в данной ситуации «нецелесообразно».

Напомним, 12 подростков в возрасте 11-16 лет вместе с 25-летним тренером оказались заблокированными в пещере более двух недель назад из-за дождей — подземные ходы затопило.

Эвакуация детей продолжается — из пещеры уже выведено девять подростков. Власти Таиланда намерены завершить ее в максимально короткие сроки из-за неутешительных прогнозов погоды.