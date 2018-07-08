В Тайланде началась операция по эвакуации заблокированных в пещере детей

В Таиланде началась операция по спасению 12 школьников и футбольного тренера, которые оказались заблокированы в затопленной пещере. Об этом сообщает «РИА Новости».

Спасательная операция началась утром 8 июля, а выход детей с дайверами на поверхность ожидаются к 17:00 по московскому времени. В эвакуации принимают участие 18 водолазов, в том числе военные. Сложность операции заключается в том, что школьникам необходимо преодолеть около пяти километров пути через узкие затопленные участки пещеры. Спасение детей затрудняется также тем, что часть ребят не умеют плавать.

Подростки из тайской юниорской футбольной команды пропали вместе с тренером 23 июня. Спустя десять дней их нашли заблокированными в семикилометровой пещере Тхам Луанг. Дети и их тренер оказались отрезаны от выхода из-за наводнения.