Ещё
В Тайланде началась операция по эвакуации заблокированных в пещере детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Тайланде началась операция по эвакуации заблокированных в пещере детей 

Клопс.Ru 4 часа назад
Фото: Клопс.Ru
В Таиланде началась операция по спасению 12 школьников и футбольного тренера, которые оказались заблокированы в затопленной пещере. Об этом сообщает «РИА Новости».
Спасательная операция началась утром 8 июля, а выход детей с дайверами на поверхность ожидаются к 17:00 по московскому времени. В эвакуации принимают участие 18 водолазов, в том числе военные. Сложность операции заключается в том, что школьникам необходимо преодолеть около пяти километров пути через узкие затопленные участки пещеры. Спасение детей затрудняется также тем, что часть ребят не умеют плавать.
Подростки из тайской юниорской футбольной команды пропали вместе с тренером 23 июня. Спустя десять дней их нашли заблокированными в семикилометровой пещере Тхам Луанг. Дети и их тренер оказались отрезаны от выхода из-за наводнения.
Клопс.Ru: последние новости
Благодаря ЧМ в Калининграде выросла популярность детских футбольных школ Началось зачисление детей в первые классы через портал госуслуг В Таиланде началась операция по эвакуации заблокированных в пещере детей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как маскируют беременность звезд на съемках2
Пынзарь увлеклась фотошопом и скрыла пышную грудь
Эти фразы не надо употреблять в разговоре с детьми4
Пугающие вещи, которые происходят с нами во сне4
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем26
Видео
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение