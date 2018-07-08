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Кадровое агенство Вторая мама
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Кадровое агенство Вторая мама 

CHIPS journal 8 июля 2018
Фото: CHIPS journal
«Вторая мама» — это агенство по подбору домашнего персонала, где очень внимательно относятся к квалификации соискателей. Няни из базы данных агентства владеют методиками раннего развития детей, могут оказать первую медицинскую помощь, обучают воспитанников правильной речи, математике, письму, чтению, а также готовят детям еду и следят за чистотой в комнате. Большинство претендентов имеют педагогическое, музыкальное или художественное образование.
Менеджеры агенства помогут не только подобрать подходящего соискателя, но и обеспечат сопровождение, всегда находятся на связи, готовы ответить на любые вопросы и при необходимости произведут замену или временную подмену сотрудника. В агенстве работают психолог и юрист.
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