Кадровое агенство Вторая мама

«Вторая мама» — это агенство по подбору домашнего персонала, где очень внимательно относятся к квалификации соискателей. Няни из базы данных агентства владеют методиками раннего развития детей, могут оказать первую медицинскую помощь, обучают воспитанников правильной речи, математике, письму, чтению, а также готовят детям еду и следят за чистотой в комнате. Большинство претендентов имеют педагогическое, музыкальное или художественное образование.

Менеджеры агенства помогут не только подобрать подходящего соискателя, но и обеспечат сопровождение, всегда находятся на связи, готовы ответить на любые вопросы и при необходимости произведут замену или временную подмену сотрудника. В агенстве работают психолог и юрист.