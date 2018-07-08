Чужих детей не бывает: отечественные звезды, ставшие приемными родителями

Не каждый может найти в себе желание взять в семью приемного ребенка, поскольку это большая ответственность. Кроме того, нужно четко понимать с какими трудностями придется столкнуться, принимая решение забрать к себе воспитанника детского дома. У знаменитостей есть больше возможностей подарить счастье новому члену семьи, и некоторые отечественные звезды отлично справляются с ролью приемного родителя.

Актер всегда скрывал личную жизнь от общественности, поэтому информация о наличии у него приемных детей взбудоражила публику. После публикации статьи об этом в одном из журналов Серебряков направил иск в суд, но в итоге подтвердил, что они вместе с женой усыновили двух наследников. Кроме того, у пары растет дочь супруги от первого брака, Дарья. Маргарита Суханкина

После нескольких выкидышей знаменитость не смогла родить собственного ребенка, поэтому твердо решила удочерить девочку. Однако, увидев сюжет о четырехлетнем Сергее и трехлетней Валерии, певица поняла, что эти дети должны жить с ней. В то время они находились в детском доме другого города, поэтому Суханкина решилась преодолеть расстояние, чтобы забрать отпрысков, и с того времени они счастливо живут в ее доме. Наталья Белохвостикова

В ходе своего выступления в стенах одного из детских домов актриса заметила Кирилла, который сильно отличался от остальных присутствующих и просил привезти ему крестик. При повторном визите артистка приехала в это заведение с намерением забрать мальчика домой, когда ей было 65 лет, а ее мужу — 80. Светлана Сорокина

Известная журналистка заранее подготовила необходимые документы для усыновления и ждала того самого ребенка, однако неожиданно встретила почти годовалую девочку без родителей. Они сразу понравились друг другу, а после удочерения Сорокина призналась, что ее жизнь обрела смысл. Сергей Зверев

Долгое время артист держал в тайне факт усыновления от широких масс, однако сейчас достоверно известно, что звездный стилист увидел трехлетнего ребенка в детском доме Иркутска. После того, как мальчик узнал, что знаменитость не его настоящий отец, он не бросает поиски биологических родителей. Татьяна Овсиенко

Артистка встретила Игоря во время благотворительного концерта, проходившего в стенах Дома малютки в Пензе. Как оказалось, у этого ребенка имеется серьезное заболевание сердца и ему требуется провести операцию. Овсиенко сделала все, дабы спасти жизнь мальчика, а потом усыновила его. Андрей Кириленко

Баскетболист имел двух детей от супруги Марии, и пара хотела еще одного ребенка, но желаемая беременность не наступала. Тогда семья решила удочерить новорожденную девочку по имени Саша, а спустя 5 лет у пары родился еще один сын.]]>