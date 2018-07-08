Надежда Грановская: Если Бог даст, стану мамой в четвертый раз!

Самая сексуальная солистка золотого состава «ВИА Гры» — Надежда Грановская — сейчас примерная жена и мама троих детей. Но при этом о сцене звезда не забывает: недавно она выпустила собственный музыкальный спектакль, который с успехом прошел в обеих столицах.

«Доход приносит все, чем занимаюсь»

— Надежда, сейчас на эстраде стало модно воссоединяться: солистки «Комбинации» снова вместе, «Стрелки» тоже. Вы не планируете собраться все вместе в «ВИА Гре»?

— Нет, не планирую. Я сейчас работаю одна, без продюсера.

— С девчонками из группы поддерживаете отношения?

— Специально ни с кем не поддерживаю. Но если встречаемся, всегда рады друг друга видеть. Одной работать, конечно, тяжело. Но если спросить меня, жалею ли я об этом, то отвечу однозначно: ни в коем случае. Я не смогла бы реализоваться с продюсером настолько, насколько у меня получается это делать сегодня. Пусть мне свободное плавание не приносит той популярности, которая была раньше, но зато я реализовала свой творческий потенциал. У меня есть выступления, есть свой спектакль, есть ателье в Киеве, выпускаю свою одежду.

Оксана Федорова , которая тоже стала дизайнером, жаловалась, что это не приносит ей большого дохода. Как у вас обстоят дела?

— Мне ателье доход приносит. Я никогда не занимаюсь чем-то исключительно для души. Изначально задумка идет от чистого сердца — появляется идея, которую я потом воплощаю в жизнь. Но я берусь только в том случае, если понимаю, что это будет приносить доход. Сейчас улетаю за тканями в Италию. Я два раза в год езжу закупаться.

Надежда Грановская // фото: пресс-служба Надежды Грановской

«Я отлично чувствую детей!»

Успевает Грановская заниматься воспитанием детей. Их у артистки трое: старший сын Игорь от первого брака и две дочери — Маша и Аня — от нынешнего супруга, бизнесмена из Санкт-Петербурга Михаила Уржемцева.

— Мне удается совмещать и работу, и семью. С детьми провожу много времени. Когда родился сын, которому в августе уже будет 16 лет, было сложно. В то время я еще не окрепла, только начинала свою деятельность, мне приходилось много отсутствовать. Это был сложный период. Но сейчас с детьми я провожу много времени и очень хорошо их чувствую. Я вообще по жизни многое интуитивно ощущаю. Мне это помогает: встречаясь с кем-то, сразу понимаю, что из себя человек представляет. Что касается детей, то для меня они абсолютно индивидуальные личности, к которым нужен свой подход. Конечно, бывает, и ругаю их за что-то. Но без агрессии. Иногда лучше поддержать, обнять лишний раз.

— Как дети справляются с тем, что их мама — звезда?

— Я никогда не знакомила детей со своей деятельностью. Иногда только старшего сына брала на гастроли с собой, но это случалось редко. Мои дети, конечно, знают, что мама поет. Но для меня главная задача — насколько это возможно, дать детям прожить свое детство, не лишать его. Очень много людей, когда вырастают, впадают в детство, потому что лишены были его в свое время. Я хочу, чтобы они выросли личностями.

— По вашим стопам идти не собираются?

— Никто не знает. Игорь только определяется в своей профессии. Он — технарь, логик. Математика ему очень интересна. Хотя у него работают два полушария. Он еще у нас и философ: любит размышлять о жизни. Занимается киберспортом — я в этом вообще ничего не понимала, сын мне много рассказывал. Средняя дочь Анечка в этом году идет в первый класс. Она у нас занимается балетом, творческая девочка. Младшая — Мария — с более мужским характером. Но сейчас невозможно предугадать, кем они станут. Жизнь покажет.

— Вы с мужем еще не задумывались о детях?

— Я никогда не планировала. Всегда говорю: «Как Бог даст!» Я буду только рада.