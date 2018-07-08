Российские звёзды присоединились к флешмобу в поддержку особенных детей

Звёзды российского шоу-бизнеса поддержали набирающий популярность в сети флешмоб #яучусьвидетьдушу. Внимание к проблеме толерантности общества в отношении особенных детей привлекла москвичка Ника Злобина. Приёмная мать 5-летнего Рустама, ребёнка с пороками развития, решила организовать флешмоб после того, как столкнулась с агрессией в адрес своего сына. RT пообщался с известными родителями особенных детей, и выяснил, сталкивались ли они с подобным отношением.

RT связался с российскими знаменитостями, которые стали родителями детей с особенностями развития, и рассказал про организованный Никой Злобиной флешмоб. Звезды пообещали поддержать акцию, а некоторые уже разместили пост об этом в своём аккаунте в соцсетях, например, актриса и телеведущая Эвелина Блёданс

Актриса театра и кино Эвелина Блёданс сообщила, что не сталкивается с непониманием общества. Бледанс воспитывает маленького Семёна с синдромом Дауна и не прячет его от общественного мнения. Актриса заявила о поддержке флешмоба и выразила надежду, что благодаря усилиям мамы Рустама, мальчика полюбят окружающие.

«В какой-то момент его тоже станут узнавать и относиться к нему не как просто к ребенку с какими-то врожденными проблемами и большим количеством перенесенных операций, а уже как к мальчику, которого видели по телевизору, читали о нём на том или ином портале, журнале. Поэтому она очень правильно делает», — надеется актриса.

Актриса лично встречалась с семьей Ники Злобиной и считает, что они сильные люди. Блёданс признала, что проблема не решится мгновенно, пройдет еще много лет.

«Они усыновили малыша с такими особенностями, они долго присматривались, если бы его не взяли, его бы отправили в детский дом, где бы ему было достаточно сложно. Я за них двумя руками, безусловно!», — отметила она.

«Они такие же, как и все остальные»

Шоумен Сергей Белоголовцев рассказал RT, что сам не раз сталкивался с непониманием и неприязнью. Актёр и телеведущий воспитывает сына Женю, страдающего ДЦП. Белоголовцев считает, что проблема с толерантностью по отношению к таким детям в обществе существует и ее следует обсуждать.

«Я не знаю, как переломить эту ситуацию. Надо в школах объяснять, наверное, надо, чтобы родители этих детей объясняли своим детям, что это подло, гадко, некрасиво. Что все люди равны между собой, что надо относиться с пониманием и сочувствием», — пояснил он.

Белоголовцев считает, что свой вклад в повышение толерантности общества может внести и телевидение, например, специальная программа, посвященная этому вопросу.

«Нужна специальная программа на телевидении, которая будет делаться с правильным посылом и правильной идеологией, чтобы это не было постоянным нытьем: «вот, они такие несчастные». Потому что они такие же, как и все остальные. Просто об этом нужно рассказывать с улыбкой и с юмором, с правильным посылом, тогда, может, эта ситуация и изменится к лучшему», — считает актер.

Певец Данко также воспитывает ребёнка с ДЦП — младшую дочь Агату. По его словам, проблема с восприятием детей-инвалидов в обществе актуальна и на неё необходимо обращать внимание.

«Проблема актуальная, и, если дать волю людям — запинают, засмеют. А таким детям жить и так сложно. Общество смеётся над ними. Это совсем по-звериному, мне кажется. Надо становиться людьми. Понимать, что мы все — это больше душа, чем внешний облик», — призывает Данко.

«Показывать всем, что он не урод»

Рустаму Злобину пять лет, и его образ жизни почти ничем не отличается от сверстников — он катается на самокате, активно играет на детской площадке, умеет читать по слогам. Тем не менее у Рустама есть особенности. Он родился с множественными пороками развития, родная мать отказалась от него, и он попал в дом инвалидов города Череповца.

Год назад ему посчастливилось обрести новую семью — москвички Ники Злобиной, которая начала бороться за маленького человека: ему сделали протезирование ноги и восстановление лица. Из-за того, что биологическая мать мальчика самостоятельно пыталась прервать беременность, Рустам родился без костей в ноге и с расщелиной мягкого и твердого неба.

Когда будущие родители приехали знакомиться с Рустамом, им сказали, что сделать мальчику протез невозможно.

«Нам сказали, что это невозможно, он никогда не будет ходить на протезе, потому что у него сложный случай, у него в ноге нет кости и недоразвит тазобедренный сустав», — рассказала женщина.

Но приемная семья не опустила руки и решила бороться за малыша.

«Все хотят голубоглазых блондинов, очередь стоит за здоровыми детьми, а таких с особенностями никто вообще не берет. Даже если сохранный интеллект, но какие-то физические недостатки, то ребёнок всё равно уезжает в дом инвалидов», — признает Злобина.

Оказываясь на улице, семье с особенным ребенком не удаётся избежать того, что кто-нибудь из толпы не ткнёт пальцем в Рустама.

Тем не менее Ника отмечает, что ребёнок очень лёгко встроился в семью. Буквально на следующий день после прибытия у Злобиных возникло ощущение, что мальчик всегда был частью их семьи. «Не было такого отторгающего чувства, что это чужак какой-то в нашей семье», — вспоминает новая мама малыша.

Свою страницу в Инстаграме, у которой теперь более чем 100 тыс. подписчиков, Ника Злобина завела, как только забрала Рустама из Череповца. «Чтобы показывать всем, что он не урод, что он не дурак, что он нормальный, развивается, как он меняется», — объяснила она.

Поводом для организации флешмоба послужила ситуация в детской комнате МФЦ, куда пришла семья Злобиных. Над Рустамом смеялись другие дети, причем их родители стояли и никак не реагировали на это. Именно поэтому Ника решила призвать людей «видеть душу». В настоящий момент пост с запуском флешмоба набрал уже более 26 тыс. лайков.