Андрей Максимов: Любовь и совместная жизнь — дело двух людей

Суть его в чем, если вкратце? Вот живешь ты, молодая и прекрасная, со своим принцем. В одной квартире. Живете себе и живете. И вдруг через пять лет (если у вас нет ребенка) и через два года (если ребенок есть) ваши отношения начинают называться «фактическими семейными», то есть, хотите вы того или нет, вы вступаете в законный брак с принцем.

Не хотите? Не волнует никого. Два года прожили? Ребенка нажили? Все. В ЗАГС можете не ходить — государство все за вас решило.

Сколько пар разбежится в ужасе, понимая, что вот-вот стукнет пять лет совместной жизни — и их поженят

Мне вообще кажется, что воздействие государства на своих граждан должно заканчиваться у дверей спальни. Если люди не хотят регистрировать свои отношения — это их личное дело. Не стоит в этом смысле возвращаться в СССР, где семейные отношения были серьезной характеристикой человека и на некоторые должности просто не брали холостых. Государство очень внимательно следило за тем, женат ты или нет. Партийное собрание могло довольно категорично потребовать от коммуниста, чтобы тот не уходил от жены к другой женщине, и, если человек предпочитал карьеру счастью, он оставался с нелюбимой, но законной супругой. Коммунистическая ячейка должна была быть в курсе всего, что происходило с ее членами. Казалось, те времена канули. Но, как выясняется, не так глубоко, как хотелось бы.

Если люди не хотят узаконивать свои отношения — это их личное дело и, замечу, личная ответственность. За то, что будет происходить в случае развода, должны отвечать они сами и более никто.

"Дети! — кричат защитники развода! — А как же дети! Если ребенок рождается в гражданском браке, то он теряет в правах!"

Неправда. Да, ребенок лишается алиментов. Но я знаю немало случаев, когда мама доказывала отцовство через суд и получала алименты. Так уже происходит сейчас, и никакой новый закон тут не нужен.

Вообще, крутая ситуация, если вдуматься. Живут двое. Рождается ребенок. В законный брак не вступают. Более того, папа не хочет записывать ребенка на себя. Мама, тем не менее, с упорством, достойным лучшего применения, протягивает два года и восклицает радостно: «Опа-на! Мы теперь законная семья!» Кому хорошо будет в этой ситуации? Ребенку? Маме? Папе? Не вижу таких.

Еще говорят, что, если после пяти лет брак признать законным, а потом супруги разведутся, проще будет имущество делить. Послушайте, если люди живут пять лет, не думая регистрировать брак и совершенно не размышляя про то, что может случиться в случае развода, может, это их личное дело, а? Разве государство — это нянька, которое должно подкладывать сено туда, куда дитя может упасть?

Личная жизнь — эта жизнь, за которую человек отвечает лично. Проживает лично и отвечает лично. И за хорошее в этой жизни, и за плохое.

Меня, скажем, всегда удивляло, когда женщина жалуется на насилие в семье. В таких случаях всегда хочется спросить: «Вы сами выбирали себе мужа? Сами? Вышли замуж по любви, а он оказался гадом? Бывает… Кто виноват, кроме Вас? Хочется бежать в партком и просить о помощи? Понимаю. Но нет нынче парткомов. Сами создали такую ситуацию, сами и решайте».

Конечно, бывают жуткие ситуации, когда муж, как говорится, «чисто конкретно» угрожает жизни жены. Если нарушается уголовное законодательство, в дело вступает полиция. Во всех остальных случаях надо как-то самой разбираться в своих проблемах.

За свою любовь, за то, как она развивается, за то, что в ней происходит, человек отвечает сам. Если мужчина не признает своего собственного ребенка, то, помимо моральной оценки, которой он заслуживает — подонок и гад, — у него есть еще и судебная ответственность.

Но, если люди, прожив пять и более лет, не вступают в законный брак, а потом, как сорвавшиеся с цепи, начинают делить свое имущество — должно ли государство вмешиваться? Не должно ли государство занять такую позицию: «Ребят, вы когда совместное хозяйство создавали, меня в известность решили не ставить, в ЗАГС не ходить? Уважаю ваше свободное решение. Только что вы теперь-то от меня хотите? Жили сами и разводитесь сами. Желаю счастья!»

Любовь и совместная жизнь — дело двух людей. И никого больше. Не надо им мешать даже под видом помощи

Вот, например, закон принят. Как он будет применяться на практике? Вряд ли он нужен, пока супруги не развелись. Трудно себе представить, что жена идет за брачным свидетельством без мужа и ставит его перед фактом: мол, все, пять лет прожили, теперь мы — муж и жена, хочешь ты того или нет.

Он нужен, когда люди разъезжаются. В принципе, они и сейчас, безо всякого закона, могут найти свидетелей, которые подтвердят, что имущество нажито совместно. Новый закон для этого не нужен.

А кто-нибудь думал, сколько пар разбежится в ужасе, понимая, что вот-вот стукнет пять лет совместной жизни — и их поженят, вопреки их желанию?

Когда люди принимают закон сомнительного свойства, они всегда любят ссылаться на зарубежный опыт. Мол, в этой стране давно так и в этой так… Зарубежный опыт — это вообще такая история, про которую вспоминают, когда к случаю приходится. А когда не приходится, не вспоминают. При чем тут все Европы и Америки вместе взятые? Может, нам еще ювенальную юстицию, прости, Господи, от них перенять?

Любой закон должен быть логичен. А если логики нет, то никакой зарубежный опыт не поможет.

Любовь, как и совместная жизнь, — дело двух людей. И никого больше. Не надо им мешать. Даже под видом помощи.