Школа, до встречи. Психолог — о том, как усадить ребенка за уроки летом

Пролетел первый месяц каникул, новый учебный год все ближе. Челябинский психолог, кандидат педагогических наук Виктория Нагорная советует, как усадить ученика младшей школы за повторение пройденного летом.

1. Главное — чтение.

Если ученик второго класса забыл, в какую сторону писать, например, букву «Е», это не страшно. У детей отлично развита зрительная память, поэтому, чем больше он читает, тем лучше. Не возбраняется и чтение родителями вслух. Главное, чтобы ваш сын или дочь заглядывали в книгу, видели алфавит. Хорошо, если классный руководитель дает список литературы на лето. Прекрасно его одолеть: как правило, сейчас в программе отличные и интересные сказки и рассказы.

2. Смотришь телевизор — смотри то, что пригодится.

Если ребенок не поехал в лагерь, к бабушке в деревню или на море, а вынужденно проводит каникулы в городе, можно также занять его важными делами. Школьник проводит время у телевизора или за компьютером? Тогда нужно увлечь его познавательными программами. Не стоит, конечно, грубо настаивать, но документальный фильм о животных или видеоигра из серии «Угадай слово» будет гораздо полезнее, чем просмотр всех передач подряд.

3. Мультфильмы — это не плохо.

Если ваш сын или дочь противится чтению, а предпочитает смотреть мультфильм по мотивам сказок и романов, я лично не против. Главное — у него в голове останется информация о сюжетной линии, действующих лицах и пр. При прочтении произведения позже, на уроках, ему будет легче его освоить. Опять же обратите внимание, какие мультфильмы он смотрит.

4. Природа — ваша помощница.

Летом можно подтянуть не только чтение, но и математику и окружающий мир. В помощь вам ближайшие парки и горсады. Можно, к примеру, завести дневник наблюдений и фиксировать в нем этапы роста растений на любимой клумбе. Или подсчитать количество бабочек и гусениц, что встретил ребенок на сегодняшней прогулке.

5. Развитие мелкой моторики улучшит почерк.

Не забывайте и о забавах, к которым чаще обращаетесь зимой — рисование, лепка из глины и пластилина. Ребенок, что быстро и качественно лепит фигуры животных, тоже тренирует руки, как, например, если бы обводил буквы в прописи, но второе гораздо скучнее.

6. Мотивируйте ребенка.

Можно договариваться со школьником: если ты сегодня прочитаешь 5 страниц и перескажешь мне, вечером мы пойдем прыгать на батуты. Но не перегибайте палку: сын или дочь должны понимать, что вы их и так поведете развлекаться, но, соглашаясь на ваши условия, ребенок вас еще и обрадует.

7. Знайте меру.

Безусловно, целиком и полностью забыть о том, что скоро в школу, нельзя. Но и заставлять жить строго по режиму, тратя по 3-4 часа в день на повторение пройденного, будет лишним. Поэтому найдите золотую середину. Дайте своему чаду выспаться, отдохнуть, напитаться эмоциями — и в школе ему учиться станет легче.