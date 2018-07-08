Пролетел первый месяц каникул, новый учебный год все ближе. Челябинский психолог, кандидат педагогических наук Виктория Нагорная советует, как усадить ученика младшей школы за повторение пройденного летом.
1. Главное — чтение.
Если ученик второго класса забыл, в какую сторону писать, например, букву «Е», это не страшно. У детей отлично развита зрительная память, поэтому, чем больше он читает, тем лучше. Не возбраняется и чтение родителями вслух. Главное, чтобы ваш сын или дочь заглядывали в книгу, видели алфавит. Хорошо, если классный руководитель дает список литературы на лето. Прекрасно его одолеть: как правило, сейчас в программе отличные и интересные сказки и рассказы.
2. Смотришь телевизор — смотри то, что пригодится.
Если ребенок не поехал в лагерь, к бабушке в деревню или на море, а вынужденно проводит каникулы в городе, можно также занять его важными делами. Школьник проводит время у телевизора или за компьютером? Тогда нужно увлечь его познавательными программами. Не стоит, конечно, грубо настаивать, но документальный фильм о животных или видеоигра из серии «Угадай слово» будет гораздо полезнее, чем просмотр всех передач подряд.
3. Мультфильмы — это не плохо.
Если ваш сын или дочь противится чтению, а предпочитает смотреть мультфильм по мотивам сказок и романов, я лично не против. Главное — у него в голове останется информация о сюжетной линии, действующих лицах и пр. При прочтении произведения позже, на уроках, ему будет легче его освоить. Опять же обратите внимание, какие мультфильмы он смотрит.
4. Природа — ваша помощница.
Летом можно подтянуть не только чтение, но и математику и окружающий мир. В помощь вам ближайшие парки и горсады. Можно, к примеру, завести дневник наблюдений и фиксировать в нем этапы роста растений на любимой клумбе. Или подсчитать количество бабочек и гусениц, что встретил ребенок на сегодняшней прогулке.
5. Развитие мелкой моторики улучшит почерк.
Не забывайте и о забавах, к которым чаще обращаетесь зимой — рисование, лепка из глины и пластилина. Ребенок, что быстро и качественно лепит фигуры животных, тоже тренирует руки, как, например, если бы обводил буквы в прописи, но второе гораздо скучнее.
6. Мотивируйте ребенка.
Можно договариваться со школьником: если ты сегодня прочитаешь 5 страниц и перескажешь мне, вечером мы пойдем прыгать на батуты. Но не перегибайте палку: сын или дочь должны понимать, что вы их и так поведете развлекаться, но, соглашаясь на ваши условия, ребенок вас еще и обрадует.
7. Знайте меру.
Безусловно, целиком и полностью забыть о том, что скоро в школу, нельзя. Но и заставлять жить строго по режиму, тратя по 3-4 часа в день на повторение пройденного, будет лишним. Поэтому найдите золотую середину. Дайте своему чаду выспаться, отдохнуть, напитаться эмоциями — и в школе ему учиться станет легче.