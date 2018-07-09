Ксения Собчак показала, как провела с сыном и мужем День семьи, любви и верности

Звездная мама порадовала подписчиков трогательными семейными кадрами.

Ксения Собчак редко делится в соцсетях фото своего сына Платона. Однако в этот раз сделала исключение. И хотя лица мальчика отчетливо не видно, подписчики Ксении были рады увидеть ее вместе с ребенком.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

9 Июл 2018 в 1:50 PDT День Семьи вчера отмечали вот так. Сказочно, конечно, в нашем Подмосковье! Никуда даже ехать не хочется:)))!

— написала Ксения Собчак в Instagram.

«Такое умиротворение и тёплое счастье от фото!», «Милое такое фото и очень тёплое!)», «Это потому что все, что есть для сказочного счастья— рядом❤️», «Фото суперское-Ксюша, Платоша и зеленая травка-хорошо то каааак», «Божественно красиво! Добра и любви!», «Изумительное фото! Счастья вашей прекрасной семье!», «Такие клёвые! Вот это да!», — тепло откликнулись на фото подписчики телеведущей.

Образование-это то, на что родители могут совершенно точно сильно повлиять. Платон не только пловец у нас, но и изучает английский уже с полутора лет. Билингвальность развивает оба полушария мозга и расширяет кругозор. Уже приглядываемся к школам, все ведь надо заранее решать, (рублевские платные вычеркиваем сразу, только государственные и «без блата»), а пока, спасибо @tatiana_navka за прекрасного педагога, Тревольту, учителя от бога, который открыл свою школу в которую мы с удовольствием ходим и учим язык и общаемся со сверстниками:)! @trevoltasbrighthouse

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

27 Июн 2018 в 3:15 PDT Кроме того, в сториз Instagram Ксения Собчак поделилась видео, где Платон идет впереди мамы и называет, что видит перед собой. Звездная мама с удовольствием задает сыну вопросы и радуется, когда ребенок правильно называет предметы.

— Как это называется? — Лужа. — Совершенно верно, — с улыбкой отвечает Ксения. — А это что такое, Платош? — Палочка.

Также телеведущая показала, как сын вместе с папой учится плавать.

Напомним, Ксения Собчак и ее супруг, актер Максим Виторган , официально оформили брак в 2013 году. В ноябре 2016 года звезды стали родителями: на свет появился малыш Платон. От прошлых отношений у актера также есть дочь Полина (1996 года рождения) и сын Даниил (2000 года рождения).

French kiss with spanish touch! Вроде не провинился, вроде не праздник, а просто подошел и поцеловал:) Друзья схватились за телефоны, но особенно отличилась @yanaraskovalova!🙈😂🙈😂

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

13 Май 2018 в 1:34 PDT Фото: @xeniasobchak, @mvitorgan_