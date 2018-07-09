Как научить малыша плавать? Показываем

Эти упражнения для детей помогут вам правильно подготовить малыша к встрече с водной стихией.

Если вы планировали в этом году научить своего малыша плавать, но еще не сделали этого, сейчас самое время. Лето в самом разгаре, можно отправиться всей семьей на природу, а можно совершенно в любое время года пойти с крохой в бассейн.

Из этого ролика вы узнаете, как научить ребенка плавать, а также увидите, какие упражнения помогут ему не бояться воды.

Главное — помните, что если ваш малыш боится, плачет и отказывается окунуться в воду, то лучше отложить купание до следующего раза. Важно, чтобы ребенок получал положительные эмоции от обучения плаванию, ведь через негатив невозможно привить малышу любовь к какому-либо занятию.

А если ваш ребенок уже готов к новому опыту, тогда смело приступайте к занятиям, но сначала посмотрите этот ролик!