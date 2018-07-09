Слишком рано повзрослевшие дети ирландских цыган

Эти потрясающие черно-белые снимки — возможность заглянуть в жизнь детей ирландских путешественников — современной кочевой общины, которая сама себя называет пэйви, а другие называют их ирландскими цыганами. Фотограф Джейми Джонсон получила доступ к исключительно уединенной и закрытой общине на лошадиной ярмарке в Баллинасло в октябре прошлого года.

Девочка, курящая игрушечную сигарету, подросток, размахивающий мачете, мальчик, нацеливший пластмассовое ружье, — эти кадры показывают свободных и беззаботных странствующих детей. Пожив рядом с ирландскими цыганами, фотограф говорит, что они показались ей очень гордыми людьми, которые сильны в своей вере и преданы семье.

Фотографии раскрывают особенности семейной жизни ирландских кочевников: трогательные кадры, где ребенка купают в тазике, мать, позирующая со своими тремя дочерьми, брат и сестра, выглядывающие из фургона.

В Ирландии живет около 25 тысяч кочевников. Их история в культуре восходит к эпохе еще до появления кельтов. Представители общины со всей страны и из других стран Европы приезжают на ярмарку, чтобы торговать щенками и лошадьми. Ярмарка также является возможностью для подростков познакомиться со своими будущими супругами. На одной из фотографий две девочки тщательно наносят друг другу макияж, чтобы быть на высоте, если они вдруг встретят будущих мужей.

«Они надеются найти хороших мужей для своих дочерей в рамках общины, чтобы продолжить кочевые традиции. Эта душевная, щедрая и нацеленная на семейственность община ищет лучшей жизни для своих детей и возлагает на их сообщество большие надежды», — говорит фотограф.

Джейми Джонсон постепенно знакомилась с этими семьями, завоевывая их доверие большим количеством улыбок. Она ходила за покупками с женщинами и играла с детьми, даже дав им потрогать ее дорогостоящую фотоаппаратуру. «Община старается продолжать культуру своих семей сквозь поколения, рассказывая чудесные сказки своих дедушек и бабушек. Они стремятся к равенству и надеются, что следующее поколение избавится от ужасной предвзятости, с которой относятся к их поколению», — говорит фотограф.