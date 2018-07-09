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«Вечером надо чаю» — многодетные семьи чествовали в Мошково
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«Вечером надо чаю» — многодетные семьи чествовали в Мошково 

Все новости Новосибирской области 26 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В мошковской администрации праздник — День семьи, любви и верности. Многодетные мамы и папы приехали со всего района. У одних 5 детей, у других 9 — эти родители каждый день растят, воспитывают, учат, и всем сердцем любят своих чад.
Семья Выдриных из Ояша Мошковского района тоже среди награжденных. У них 9 детей, самому младшему Степашке — 3 месяца, он остался с бабушкой и дедушкой. Старший сын Владислав спортсмен, хочет стать трактористом.
В их доме все распределено: мужчины отвечают за хозяйство — куры, коровы, козы. На дочках лежат домашние дела, обед готовит дочь Варвара.
По словам мамы, после третьего ребенка уже ничего не боялись. Сегодня у них большой дом, своя машина, достойный заработок. Но главное — мир и добро в семье.
«Вечером, когда все за столом, кажется, так много ребятишек! Все вместе пьем чай — это и есть счастье», — поделилась многодетная мама Юлия Выдрина.
В Мошковском районе проживают больше 50 многодетных семей, имеющих 5 и более детей. Многие из них ведут подсобное хозяйство, занимаются бизнесом и даже благотворительностью.
«Важно, что государство уделяет огромное внимание многодетным семьям. Но надо взять на себя ответственность родить и воспитать 5-9 детей. Это очень дорого стоит, и нам нужно ценить», — говорит депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко.
Сегодня многодетные семьи в Новосибирской области получают 50% компенсации на оплату услуг ЖКХ, льготное питание в образовательных учреждениях, бесплатный проезд в общественном транспорте, специальные субсидии на подготовку к школе, а так же возможность бесплатно получить землю для ведения фермерского хозяйства.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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