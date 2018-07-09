Как отличить безобидное увлечение играми от игровой зависимости

Не так давно Всемирная организация здравоохранения официально признала игровую зависимость психическим расстройством, что могло стать дополнительным поводом для волнения у родителей.

Вместе с экспертом по детской безопасности в интернете, веб-аналитиком «Лаборатории Касперского» Марией Наместниковой мы разбираемся, как отличить зависимость от увлечения и когда взрослым действительно стоит бить в колокола.

Неудивительно, что игровая зависимость вошла в перечень психических расстройств. По нашим данным, только девять из десяти школьников в России играют в компьютерные игры, и часто увлечение выходит за принятые взрослыми рамки нормы.

Однако в наше время дети с малых лет окружены технологиями, поэтому исключить их взаимодействие с гаджетами невозможно, а в век информационных технологий и вовсе нецелесообразно. Да и не всегда увлечение ребенка компьютерными играми можно смело приравнять к настоящей игровой зависимости. Давайте разбираться вместе.

Как отличить увлечение играми от настоящей игровой зависимости

Если игровая зависимость — это расстройство, то у него должны быть определенные симптомы. Не стоит путать сильное увлечение играми с настоящим заболеванием. К сожалению, иногда родители, переживая за своего ребенка, не отличают одно от другого.

Прежде всего необходимо определить, сколько времени ребенок проводит за играми без ущерба для «базовых» занятий, к которым относятся еда и сон, учеба, занятия в различных секциях и кружках, прогулка на свежем воздухе и т. д.

В среднем получается, что школьник может тратить от двух до четырех часов в день на интернет или компьютерные игры.

Конечно, в идеале это время стоит сократить, чтобы ребенок больше общался со сверстниками в реальном мире или тратил время на саморазвитие. Если же ребенок постоянно засиживается за компьютером до глубокой ночи, жертвует сном, едой или общением с семьей, лишь бы еще чуть-чуть поиграть, — это повод насторожиться.

Ведь одним из ключевых признаков зависимости является потеря контроля времени — человек не замечает, как течет время за игрой.

Стоит также обратить внимание на общее состояние ребенка: если он проявляет ярко выраженную апатию или агрессию вне Сети, его мучает бессонница или заметно снизился аппетит, то это еще один симптом игровой зависимости.

Важно и то, изменились ли отношения ребенка с реальным миром: общение с друзьями или любые другие активности вне игрового пространства. В случае возникновения зависимости происходит своего рода «замена реальности», при которой предпочтение отдается цифровому миру.

Что могут предпринять родители в подобной ситуации

Если вы подозреваете, что у вашего ребенка развилась настоящая зависимость от компьютерных игр (совпали два или сразу все три симптома, описанных выше), то следует обратиться за квалифицированной помощью к психологу, психиатру или неврологу. Настоящая игровая зависимость — это психическое расстройство, для лечения которого требуется консультации с врачами.

Однако на начальном этапе родитель сам в состоянии помочь своему ребенку. Важно искренне и честно поговорить с ним, показать заботу о нем, попытаться понять, чего ему не хватает в реальности.

Нередко дети с головой погружаются в компьютерные игры, стремясь компенсировать нехватку внимания и общения в жизни.

При этом во время разговора с ребенком следует отказаться от обвинений, поучающего и наставляющего тона и продемонстрировать ваше стремление и готовность понять его. Предложите сыну или дочери заняться чем-то вместе, например испечь торт или почитать вслух интересную книгу.

Чтобы ребенок меньше времени проводил за компьютером или смартфоном, необходимо выработать правила, которые будут соблюдаться всеми членами семьи. Например, за обедом пользоваться гаджетами нельзя или нужно «освободить» от цифровых устройств один выходной в неделю.

Ребенку важно видеть, что его не наказывают отсутствием доступа к гаджетам и что он находится в равном положении со всеми.

Когда школьнику только вручают новый гаджет или дарят компьютер, важно сразу установить лимит на пользование электронным устройством: например, не более двух часов в день. На первых этапах помочь в этом могут также специальные решения для детской онлайн-безопасности. Они, помимо своей основной функции, в частности ограждения ребенка от неподходящего контента, также позволяют ограничивать время, которое малыш проводит с устройством.

Лучше устанавливать их как можно раньше, в 5-6 лет, и не скрывать это от ребенка.

Стоит объяснить ему, что такие программы — это не метод контроля, а помощь в освоении новой сферы жизни.

Сегодня интернет превратился в одну из форм социализации, которую нельзя полностью исключать из жизни ребенка, иначе он выпадет из своей социальной группы. В Сети у детей появляется отдельная жизнь: различные сообщества, чаты, а также онлайн-игры.

Чем старше ребенок, тем выше потребность в социализации, пик которой приходится на подростковый возраст. Более того, согласно различным исследованиям, игры в умеренном количестве также становятся одним из факторов развития и положительно влияют на успеваемость, например, по математике и естественным наукам.

Вот почему взрослые должны ответственно подходить к ограничению времени, которое ребенок проводит с гаджетами: слишком строгие правила и попытка только контролировать без каких-либо объяснений в этом случае могут негативно сказаться как на социализации ребенка, так и на его отношениях с родителями.

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