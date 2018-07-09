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Герцогиня Кейт завела «секретные» аккаунты на популярных родительских ресурсах
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Герцогиня Кейт завела «секретные» аккаунты на популярных родительских ресурсах 

CHIPS journal 26 минут назад
Фото: CHIPS journal
Герцогиня Кембриджская Кейт, не так давно в третий раз ставшая мамой, тайно зарегистрировалась с самых популярных родительских сетях Великобритании — Mumsnet и BabyCentre. Сохранить тайну удалось лишь частично: о факте регистрации прессе сообщил неназванный инсайдерский источник, упомянувший о том, что королевский протокол запрещает иметь профайлы в социальных сетях.
Однако у мам во всем мире есть потребность обсудить уход за младенцами и проблемные моменты воспитания детей постарше. И лучше всего для этого подходят современные интернет-площадки, на которых родители делятся опытом и переживаниями, получают поддержку и советы. Не стала исключением и Кейт Миддлтон, которая, по словам источника, интересуется в сети, можно ли показывать детям мультфильмы перед сном и задает другие вопросы.
Британская пресса восхищается честностью герцогини Кейт в качестве родителя: жена принца Уильяма всегда говорила о том, что ощущает потребность в поддержке своей родительской позиции. В одном из интервью она сказала, что материнство стало для нее полезным и замечательным опытом, но временами тяжелым.
И добавила: «Нет „правильного“ и „неправильного“ подхода, как, к сожалению, нет книг, в которых бы все объяснялось. Нужно просто стараться сделать все возможное для блага своей семьи. И иногда это может привести к отсутствию уверенности в своих силах». Поэтому британские интернет-пользователи не удивятся, если узнают, что у Кейт действительно есть профайл в самых главных родительских сетях страны.
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