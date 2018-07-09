Огнеборцы 9-ой пожарно-спасательной части приняли участие в семейном фестивале «Папа Фест»

В пятый раз парк «Музеон» и Крымский вал стали местом проведения главного ежегодного праздника, посвящённого Дню пап — фестиваль «Папа Фест», в котором приняли участие огнеборцы 9-ой пожарно-спасательной части Центрального округа.

Основная цель фестиваля «Папа Феста» — не только увеличить количество времени, проводимого папами с ребенком, но и улучшить качество этого досуга, помочь развитию ребенка и отношений в семье. Папы и дети приняли участие в интерактивных развлечениях на площадках фестиваля и расширили кругозор, узнали о новых профессиях и технологиях, возможностях развития творческих способностей детей в легкой игровой форме, посмотрели театральные постановки и выступления артистов.

Фестиваль «Папа Фест» стал ещё одной возможностью для пап ощутить себя счастливыми, проводя время вместе со своей семьёй и ощущая при этом себя в качестве героя дня в глазах собственного ребёнка.

Семья становится всё более значимой ячейкой нашего общества, поэтому и роль отца в ней тоже становится образом жизни. Отец в семье сегодня счастлив быть своему ребёнку не только наставником и критиком, но, прежде всего, другом, который не только поучает, а может и от души повеселиться с ним.

Одним из тематических направлений фестиваля — это обучение полезным навыкам. Управление по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве организовало интерактивную познавательную площадку «За безопасное детство», которая посвящена актуальной тематике летнего сезона, — безопасному отдыху.

В парке «Музеон» для гостей был выставлен пожарно-спасательный автомобиль. Семьи с огромным удовольствием фотографировались на фоне пожарно-спасательной техники. Для детей проводились мастер-класс по надеванию боевой одежды, а также был проведён тематический конкур детского рисунка. Сотрудники 9-ой пожарно-спасательной части также рассказывали о спецоборудовании и напоминали подрастающим москвичам номер телефона пожарной охраны — «101»!

«Папа Фест» — это большой городской праздник, призывающий семьи весело и полезно проводить время вместе. Это интересное, полное приключений и маленьких вызовов совместное путешествие родителя и ребенка, которое учит слушать, слышать и понимать друг друга.