В Оренбурге в выходные состоялся «Парад колясок»

7 июля на территории ТРЦ «Север» состоялся шестой ежегодный семейный «Парад колясок», в котором приняли участие 42 семьи. Конкурса приурочен к Дню семьи, любви и верности.

Победителей определили в 3 номинациях: «Детская коляска» (участники с детьми в возрасте до трех лет), «Кукольная коляска» (семьи с детьми от двух до семи лет), «Детская техника» (семьи с детьми от двух до двенадцати лет с велосипедами и самокатами).

В этом году самой популярной темой оформления колясок стал Чемпионат мира по футболу. Маленькие болельщики вместе со своими родителями призывали всех присутствующих поддерживать сборную России.

Родители превратили детские коляски в футбольные мячи, самолеты, русскую печь, теремок и даже цыпленка. В итоге приз зрительских симпатий достался маленькой Ангелине Коростелеве за инсталляцию «Yellow submarine» («Желтая подводная лодка»). Также победителем этой номинации стал Глеб Кальнишевский со своим огромным «Паровозом» и Юлиана Гаркушина с коляской «Племя Куми-Куми».

В номинации «Детская коляска» победу одержала маленькая Герда Филина со своей цирковой коляской. Помимо экипажа, Герда вместе со своими родителями показала несколько трюков. В номинации «Кукольная коляска» награжден Егор Кальнишевский с инсталляцией в виде динозавра. В последней номинации «Детская техника» выиграла София Сунякина.

«Мы участвуем в этом конкурсе уже четвертый раз. Организация очень нравится, наши пожелания учитывались. Два года говорили о том, что нужно как можно больше призов, чтобы не было обидно участникам, которые, к сожалению, не смогли победить. В этот раз организаторы порадовали», — поделилась участница парада Альбина Легаева.

«Радостно становится, когда проводятся такие замечательные семейные конкурсы. Это повод для новых знакомств, сплочения семей, и, конечно, чтобы показать свои необычные идеи. Хочется, чтобы подобных праздников было как можно больше», — поделилась впечатлением от праздника оренбурженка Светлана Карева.