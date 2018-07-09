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Места в детсадах Костромы стали давать детям в 2,5 года
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Места в детсадах Костромы стали давать детям в 2,5 года 

Kostroma.Today 33 минуты назад
Фото: Kostroma.Today
В некоторых микрорайонах Костромы начали предоставлять места детям, которым 2,5 года, узнал KOSTROMA.TODAY. Ранее местами старались обеспечить местами тех, кто не младше 3 лет.
При этом, как рассказала ОТРК «Русь» начальник управления образования администрации г. Костромы Марина СОЛОВЬЕВА, в двух районах ситуация с местами тяжелая. Это Заволжье и Давыдовский, где идет стремительное строительство домов.
В Заволжье сейчас главная ставка на строительство детсада в микрорайоне «Венеция», которое должно сократить очередь.
Сейчас в Костроме скомплектовано 655 групп, которые будут посещать 17 250 малышей. Всего в городе — 69 детсадов.
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