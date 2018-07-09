Когда уходить в декретный отпуск: колонка Анастасии Трегубовой

Одни женщины уверены, что беременность — это не болезнь, и их девять месяцев ожидания малыша проходят под девизом «Быстрее, выше, сильнее!». А другие чувствуют себя хрустальной вазой и не готовы на подвиги в офисе.

У нашего колумниста, телеведущей Первого канала Анастасии Трегубовой за плечами три беременности. Поэтому написать колонку о плюсах и минусах работы в положении «Летидор» доверил именно ей.

Дорогие читатели, наверняка вы уже заметили, что я отношусь к той категории людей, которые в вопросах касаемо здоровья полагаются исключительно на мнение грамотных специалистов. Так вот, я, как мама троих детей, уверена, что отпуск по уходу за ребенком длится три года не просто так. Это цифры, к которым пришли медики за годы работы и изучения этого вопроса. Именно столько времени нужно организму, чтобы адаптироваться, а маме — чтобы подстроиться под жизнь с ребенком, чтобы сделать все необходимые документы и наладить быт. И столько же времени нужно малышу.

Что касается меня, то у меня только первая беременность была спокойной, а две следующие я работала до победного, и из декрета выходила очень рано. Я никогда не брала «отпуск по уходу за ребенком», который длится три года, ограничиваясь «отпуском по беременности и родам», продолжительность которого несколько месяцев. В среднем начинается такой «отпуск» на 30-й неделе беременности, когда можно официально уходить в декрет, и длится около 150-200 дней.

Две из трех беременностей были у меня очень активными. Мне было очень сложно отказаться вести привычный образ жизни. Однако я не могу рекомендовать такой режим всем.

Сама считаю, что в положении лучше вести себя спокойнее, ведь недаром беременных женщин часто клонит в сон, они менее энергичные. Организм лучше нас знает, как подготовиться к появлению ребенка на свет.

Беременность — прекрасная возможность набраться сил перед бессонными ночами.

Так что если у вас есть возможность отдохнуть, воспользуйтесь ею. После родов будет не до этого.

Есть несколько факторов, которые вы должны учесть, решая, продолжать ли вам полноценно работать во время беременности или нет:

— внутренние ощущения;

— рекомендации врачей;

— особенности работы.

Если ваша работа не связана с тяжелыми физическими нагрузками, врач никаких противопоказаний не видит, вы чувствуете себя хорошо — ведите привычный образ жизни.

А вот если доктор просит ограничить активность, то смело идите к начальнику и берите больничный на нужный вам срок. Здоровье важнее!

Во время последней беременности до 30-й недели я выходила в утренний прямой эфир. Это было физически очень непросто. Вставать в 4 утра с каждым днем было все сложнее и сложнее, поэтому я приняла решение, что немного перекрою график, чтобы можно было набраться сил.

Но я продолжала работать — снимала рубрику «Гимнастика для беременных». А когда все же отправилась в декрет, решила исполнить свою давнюю мечту — я окончила фотокурсы и начала снимать как фотограф! Когда Нике исполнилось три месяца, я вернулась в утренний эфир.

Во время ожидания сына Миши все было совсем по-другому, более экстремально. В тот момент я участвовала в шоу «Школа выживания», была на Байкале и даже сплавлялась по горной реке в поселке Листвянка. Так что мы с сыном прошли вместе и огонь, и воду. Миша это знает и очень гордится, что героически провел время у меня в животе.

Самой волнительной я могу назвать свою первую беременность. Как только я узнала, что нахожусь в положении, то почти сразу ушла с работы, чтобы спокойно подготовиться к появлению первенца на свет. Когда все это с вами происходит впервые, от переживаний, все ли будет хорошо с малышом, можно ли тебе что-то делать или нет, избавиться очень сложно.

Ваше волнение должно хотя бы немного уменьшиться от осознания того факта, что работодатель не может уволить беременную женщину по закону!

Начиная с 30-й недели беременности вы можете уходить в законный декретный отпуск и наконец-то полностью посвятить время себе и приятным хлопотам.

Фото: Instagram@atregubova

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